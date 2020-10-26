В реке под Сыктывкаром обнаружили мерзкое зловонное вещество (видео)

В Вычегде рядом с Зеленцом плавает неизвестное вещество, внешне похожее на клей. Житель Коми Евгений Усков снял его на видео, передает БНК.

Нашел «непонятную субстанцию» в воде автор видео 25 октября. В ролике видно, что вещества в воде плавает много, и оно прибивается к берегу. По словам Евгения Ускова, от вещества «исходит ужасное зловоние». Мужчина набрал его в емкость для отправки на экспертизу.

Как отмечает БНК, редакция отправила запрос в администрацию Сыктывдинского района и Минприроды с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

Напомним также, в Усинске сняли режим чрезвычайной ситуации. О подписании постановления сообщил мэр города Николай Такаев. Режим ЧС снят с 18.30 23 октября. Напомним, ввели его после аварии на Харьягинском месторождении - там прорвало трубу, и нефтесодержащая жидкость попала в реку Колву. Как сообщал «Лукойл» и Минприроды Коми, ситуация находилась на контроле.

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