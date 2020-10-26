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Гороскоп на 27 октября: Девам стоит вспомнить о старых делах, а Козерогам – избегать толпы

Гороскоп на 27 октября: Девам стоит вспомнить о старых делах, а Козерогам – избегать толпы

26 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Узнайте, каким будет ваш день

Гороскоп на 27 октября 2020 Овен

Вы будете обладать зарядом бодрости и энергии и сможете справиться с любыми поставленными перед вами задачами. Сейчас можно начинать новые дела. Но основное внимание должно быть направлено на дом, семью, родственные связи. Избегайте споров, упреков и конфликтов с людьми, которых вы любите.

Гороскоп на 27 октября 2020 Телец

Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники и тайные недоброжелатели. Как ни странно, они у вас есть, причем в ближайшем окружении. Но, установив их личность, не пытайтесь выяснять отношения и что-либо доказывать. Наиболее эффективной окажется тактика молчания. Благоприятный день для всего, что связано с любовью.

Гороскоп на 27 октября 2020 Близнецы

Сейчас не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом. А вот изобретательность и даже в какой-то мере хитрость могут сослужить неплохую службу. Возможны изменения в лучшую сторону на любовном фронте.

Гороскоп на 27 октября 2020 Рак

Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению с ними хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных переживаний.

Гороскоп на 27 октября 2020 Лев

Поступившие предложения могут открыть новые горизонты и помочь проявиться вашим талантам. И даже если груз проблем, упавший на плечи, вам покажется непосильным, вы сможете с ним справиться. Для новых знакомств и увлечений сейчас вполне удачное время.

Гороскоп на 27 октября 2020 Дева

Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманами и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел,требующих рутинного исполнения.

Гороскоп на 27 октября 2020 Весы

Если не хотите осложнить себе жизнь, то сейчас не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых вы зависите. Этот день может оказаться напряженным, поэтому серьезных планов не стройте. Зато наступило удачное время для встреч с людьми, к которым вы питаете теплые чувства.

Гороскоп на 27 октября 2020 Скорпион

Не проявляйте излишнего упорства в делах, с которыми никак не можете справиться на протяжении длительного времени. Если чувствуете, что не можете преодолеть препятствие, то лучше отложите это на некоторое время. Зато данный период может стать многообещающим в плане амурных дел. Одинокие представители данного знака могут встретить свою любовь.

Гороскоп на 27 октября 2020 Стрелец

Многие неточности, которые имели место в вашей жизни, начнут проясняться, и все встанет на свои места. Сейчас полагайтесь только на себя. И не потому, что могут подвести коллеги, а просто вам самим нужно быть в курсе всех дел и событий и не упускать из виду даже незначительные мелочи.

Гороскоп на 27 октября 2020 Козерог

Сегодня все будет зависеть только от ваших желаний. Однако постарайтесь избегать большого скопления народа, так как в толпе вас могут ожидать не совсем приятные сюрпризы, начиная с открытого хамства и заканчивая обчищенными карманами.

Гороскоп на 27 октября 2020 Водолей

Сейчас вы можете оказаться неспособными объективно оценивать складывающуюся ситуацию как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Постарайтесь ко всему, что вам предложат или пообещают, отнестись с настороженностью. Не столько доверяйте, сколько проверяйте.

Гороскоп на 27 октября 2020 Рыбы

Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда от вас не денется. Вы успеете все взвесить и подойти к нему с полной ответственностью. А если окажется, что шанс упущен, значит, это занятие - не для вас.

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