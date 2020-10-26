Россияне рассказали, каким должен быть идеальный выходной

Россияне рассказали, каким должен быть идеальный выходной26 октября 2020
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Всего 6% респондентов уверены, что выходной день стоит потратить на домашние дела
Жители нашей необъятной страны поделились своим взглядом на то, каким должен быть идеальный выходной день. Опрос был проведен сервисом Superjob.
Так, 26% опрошенных заявили, что выходной день — это время, которое предназначено для общения с супругами, родителями и детьми.
Еще 24% респондентов рассказали, что считают выходной прекрасно проведенным, если им удалось выйти на прогулку.
17% россиян сочли идеальным такой выходным день, когда они смогли позаниматься спортом и потратить время на активный отдых. Еще 14% граждан радуются выезду на шашлыки.
8% опрошенных полагают, что лучшим выходным является день общения с друзьями, а 7% любят просто выспаться.
По 6% респондентов уверены, что выходной день стоит потратить на домашние дела, поход в музей или организацию экскурсии, пишут «Известия».
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