Россияне рассказали, каким должен быть идеальный выходной

Жители нашей необъятной страны поделились своим взглядом на то, каким должен быть идеальный выходной день. Опрос был проведен сервисом Superjob.

Так, 26% опрошенных заявили, что выходной день — это время, которое предназначено для общения с супругами, родителями и детьми.

Еще 24% респондентов рассказали, что считают выходной прекрасно проведенным, если им удалось выйти на прогулку.

17% россиян сочли идеальным такой выходным день, когда они смогли позаниматься спортом и потратить время на активный отдых. Еще 14% граждан радуются выезду на шашлыки.

8% опрошенных полагают, что лучшим выходным является день общения с друзьями, а 7% любят просто выспаться.

По 6% респондентов уверены, что выходной день стоит потратить на домашние дела, поход в музей или организацию экскурсии, пишут «Известия».

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