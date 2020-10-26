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Что изменится в жизни российских водителей с 1 ноября

Что изменится в жизни российских водителей с 1 ноября

26 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Бумажные паспорта транспортных средств будут выдавать только взамен утраченных

С 1 ноября 2020 года изменятся некоторые правила для владельцев авто, сообщает правовой портал 9111.ru.

Электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе

С 1 ноября электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного из них было установлено приложение "Помощник ОСАГО". До сих пор оформлять так мелкие ДТП можно было только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Татарстане. Кроме того, оформить ДТП онлайн можно будет, если машина зарегистрирована на юрлицо (ранее сервис действовал только для физлиц). Извещение можно будет оформить и если между участниками ДТП есть разногласия.

Бумажный ПТС на новые машины перестанут выдавать 

С 1 ноября бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) будут выдавать только взамен утраченных, пришедших в негодность, а также при невозможности их дальнейшего использования из-за заполнения всех граф. Все остальные автовладельцы, купившие произведенные у нас, или ввезенные к нам автомобили, на руки получать ПТС не будут. Он станет электронным и будет существовать только онлайн. Единственное, что выдадут при покупке такого автомобиля — это выписку из электронного ПТС. Бумажные паспорта выпущенных ранее машин продолжат действовать наравне с электронными. И в ГИБДД можно будет их получить в случае утраты такого бумажного паспорта.

Маркировка шин становится обязательной

С 1 ноября маркировка шин становится обязательной для производителей и импортеров. Поэтапное подключение всех участников оборота шин к системе "Честный Знак" будет завершено к 1 марта 2021 года. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на 23 октября, промаркировано более 13,5 млн шин, из них в обороте находится уже более 4 млн. Регистрацию в системе, по данным ЦТРП, прошли все производители и около половины импортеров — почти семь тысяч участников.

Кроме того, с 30 ноября истекает срок, в течение которого участники оборота фотокамер (кроме кинокамер и цифровой техники), фотовспышек и ламп-вспышек обязаны домаркировать и внести в систему "Честный знак", продукцию, произведенную или ввезенную в РФ до 1 октября 2020 года. По данным ЦРПТ, в "Честном знаке" уже зарегистрировано около 850 участников оборота фототоваров.

Тахографы появятся на частных грузовиках

Физические лица, использующие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн (категория N2), экологический класс которых не определен, должны до 30 ноября оснастить свой транспорт тахографами. Они позволяют регистрировать скорость, режим труда и отдыха водителей, тем самым обеспечивая безопасность движения. Транспортные средства оснащают тахографами поэтапно в соответствии с приказом Минтранса. До 1 марта 2020 года физлица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен.

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Авто ГИБДД

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