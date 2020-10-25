Погода в Сыктывкаре на 26 октября: небольшой снег с утра и слабый ветер днем

Понедельник порадует легкой прохладой
Погода в Сыктывкаре на 26 октября: небольшой снег с утра и слабый ветер днем25 октября 2020
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pixabay.com
Понедельник порадует сыктывкарцев хорошей погодой. Утром ожидается небольшой снегопад, однако день будет прохладным и ясным.
Погода в Сыктывкаре на 26 октября:
Температура ночью: -4...-6 °C
Температура днём: -1...-3 °C
переменная облачность
ночью и утром небольшой снег,
днем без существенных осадков
ветер: С, слабый
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25 октября 2020, 17:00
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