Погода в Сыктывкаре на 26 октября: небольшой снег с утра и слабый ветер днем

Понедельник порадует сыктывкарцев хорошей погодой. Утром ожидается небольшой снегопад, однако день будет прохладным и ясным.

Погода в Сыктывкаре на 26 октября:

Температура ночью: -4...-6 °C

Температура днём: -1...-3 °C

переменная облачность

ночью и утром небольшой снег,

днем без существенных осадков

ветер: С, слабый