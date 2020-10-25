Фото дня в Сыктывкаре: пушистая зимняя белка

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: пушистая зимняя белка25 октября 2020
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
Рыжий маленький зверёк
Орешки на сосне грызёт
Быстрая, как стрелка
Ну, конечно, белка.
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