Фото дня в Сыктывкаре: пушистая зимняя белка

@olezhiq_q

Рыжий маленький зверёк

Орешки на сосне грызёт

Быстрая, как стрелка

Ну, конечно, белка.

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