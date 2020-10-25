Бухгалтер и экскаваторщик: подборка актуальных вакансий для Сыктывкарцев

В связи с эпидемией коронавируса некоторые предприятия попали под ограничения и вынуждены были закрыться. Некоторым пришлось искать новую работу. Портал PG11.ru собрал для вас подборку актуальных вакансий, на которые можно откликнуться прямо сейчас

Бухгалтер

Требования:

Быстрая обучаемость, внимательность, аккуратность. Опыт работы в «1с» седьмой или восьмой версии.

Обязанности:

обработка первичной документации (поступление и отгрузка товаров, движение материалов по счетам).

работа с подотчетными лицами.

сверка с контрагентами, контроль возврата документов.

ведение кассовых операций.

ГСМ

проведение инвентаризации товара ( в городах Сыктывкар, Ухта, Усинск, Киров, Пермь, Иваново)

ТМЦ

Зарплата: от 30 000 рублей до вычета налогов.

Сотрудник кинотеатра в ТРЦ «Макси»

Требования:

Опыт работы на кассе или в баре желателен, но не обязателен (в компании предусмотрено обучение);

Желание развиваться внутри крупнейшей компании в России;

Коммуникабельность, готовность работать в условиях многозадачности (Бармен+Кассир+Контролер билетов)

Обязанности:

Работа на универсальной кассе (продажа кино-билетов и продукции кино-бара);

Соблюдение стандартов, установленных компанией;

Коммуникация с клиентами кинотеатра (контроль прохода в кинозалы).

Зарплата: от 20 000 рублей до вычета налогов.

Экскаваторщик

Обязанности:

Умение управлять транспортным средством

Соблюдать правила дорожного движения и правила технической эксплуатации автомобилей

Требования:

Содержать технику в технически исправном состоянии

Наличие опыта работы на экскаваторах

Зарплата: от 50 000 рублей на руки.

Ассистент врача-стоматолога

Обязанности:

работа с врачом-стоматологом в четыре руки;

подготовка рабочего места в начале смены;

обработка инструментов;

Требования:

действующий сертификат специалиста «Сестринское дело», «Зубной врач», «Врач - гигиенист»;

опыт работы желателен;

опыт ассистирования в четыре руки;

наличие мед.книжки;

Зарплата: от 20 000 рублей на руки.

Менеджер по продаже автомобилей с пробегом

Должностные обязанности:

Продажа автомобилей с пробегом;

Консультирование клиентов по телефону и в автосалоне;

Оформление документов на продажу;

Ведение учета в 1С.

Требования:

Опыт продаж автомобилей с пробегом не менее одного года;

Образование не ниже среднего специального;

Знание широкого спектра автомобилей иностранного производства, их особенностей;

Знание технической части автомобиля;

Умение строить и поддерживать долгосрочные позитивные отношения с клиентами;

Высокий уровень коммуникативных навыков, навыки презентации, умение убеждать;

Хорошие навыки работы на ПК;

Зарплата: от 40 000 рублей до вычета налогов.

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