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Бухгалтер и экскаваторщик: подборка актуальных вакансий для Сыктывкарцев

Бухгалтер и экскаваторщик: подборка актуальных вакансий для Сыктывкарцев

25 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Для некоторых нужно специальное образование

В связи с эпидемией коронавируса некоторые предприятия попали под ограничения и вынуждены были закрыться. Некоторым пришлось искать новую работу. Портал PG11.ru собрал для вас подборку актуальных вакансий, на которые можно откликнуться прямо сейчас

Бухгалтер

Требования:

  • Быстрая обучаемость, внимательность, аккуратность. Опыт работы в «1с» седьмой или восьмой версии.

Обязанности:

  • обработка первичной документации (поступление и отгрузка товаров, движение материалов по счетам).
  • работа с подотчетными лицами.
  • сверка с контрагентами, контроль возврата документов.
  • ведение кассовых операций.
  • ГСМ
  • проведение инвентаризации товара ( в городах Сыктывкар, Ухта, Усинск, Киров, Пермь, Иваново)
  • ТМЦ

Зарплата: от 30 000 рублей до вычета налогов.

Сотрудник кинотеатра в ТРЦ «Макси»

Требования:

  • Опыт работы на кассе или в баре желателен, но не обязателен (в компании предусмотрено обучение);
  • Желание развиваться внутри крупнейшей компании в России;
  • Коммуникабельность, готовность работать в условиях многозадачности (Бармен+Кассир+Контролер билетов)

Обязанности:

  • Работа на универсальной кассе (продажа кино-билетов и продукции кино-бара);
  • Соблюдение стандартов, установленных компанией;
  • Коммуникация с клиентами кинотеатра (контроль прохода в кинозалы).

Зарплата: от 20 000 рублей до вычета налогов.

Экскаваторщик

Обязанности:

  • Умение управлять транспортным средством
  • Соблюдать правила дорожного движения и правила технической эксплуатации автомобилей

Требования:

  • Содержать технику в технически исправном состоянии
  • Наличие опыта работы на экскаваторах

Зарплата: от 50 000 рублей на руки.

Ассистент врача-стоматолога

Обязанности:

  • работа с врачом-стоматологом в четыре руки;
  • подготовка рабочего места в начале смены;
  • обработка инструментов;

Требования:

  • действующий сертификат специалиста «Сестринское дело», «Зубной врач», «Врач - гигиенист»;
  • опыт работы желателен;
  • опыт ассистирования в четыре руки;
  • наличие мед.книжки;

Зарплата: от 20 000 рублей на руки.

Менеджер по продаже автомобилей с пробегом

Должностные обязанности:

  • Продажа автомобилей с пробегом;
  • Консультирование клиентов по телефону и в автосалоне;
  • Оформление документов на продажу;
  • Ведение учета в 1С.

Требования:

  • Опыт продаж автомобилей с пробегом не менее одного года;
  • Образование не ниже среднего специального;
  • Знание широкого спектра автомобилей иностранного производства, их особенностей;
  • Знание технической части автомобиля;
  • Умение строить и поддерживать долгосрочные позитивные отношения с клиентами;
  • Высокий уровень коммуникативных навыков, навыки презентации, умение убеждать;
  • Хорошие навыки работы на ПК;

Зарплата: от 40 000 рублей до вычета налогов.

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