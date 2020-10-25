Бухгалтер и экскаваторщик: подборка актуальных вакансий для Сыктывкарцев

Бухгалтер и экскаваторщик: подборка актуальных вакансий для Сыктывкарцев25 октября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Для некоторых нужно специальное образование
В связи с эпидемией коронавируса некоторые предприятия попали под ограничения и вынуждены были закрыться. Некоторым пришлось искать новую работу. Портал PG11.ru собрал для вас подборку актуальных вакансий, на которые можно откликнуться прямо сейчас
Бухгалтер
Требования:
- Быстрая обучаемость, внимательность, аккуратность. Опыт работы в «1с» седьмой или восьмой версии.
Обязанности:
- обработка первичной документации (поступление и отгрузка товаров, движение материалов по счетам).
- работа с подотчетными лицами.
- сверка с контрагентами, контроль возврата документов.
- ведение кассовых операций.
- ГСМ
- проведение инвентаризации товара ( в городах Сыктывкар, Ухта, Усинск, Киров, Пермь, Иваново)
- ТМЦ
Зарплата: от 30 000 рублей до вычета налогов.
Сотрудник кинотеатра в ТРЦ «Макси»
Требования:
- Опыт работы на кассе или в баре желателен, но не обязателен (в компании предусмотрено обучение);
- Желание развиваться внутри крупнейшей компании в России;
- Коммуникабельность, готовность работать в условиях многозадачности (Бармен+Кассир+Контролер билетов)
Обязанности:
- Работа на универсальной кассе (продажа кино-билетов и продукции кино-бара);
- Соблюдение стандартов, установленных компанией;
- Коммуникация с клиентами кинотеатра (контроль прохода в кинозалы).
Зарплата: от 20 000 рублей до вычета налогов.
Экскаваторщик
Обязанности:
- Умение управлять транспортным средством
- Соблюдать правила дорожного движения и правила технической эксплуатации автомобилей
Требования:
- Содержать технику в технически исправном состоянии
- Наличие опыта работы на экскаваторах
Зарплата: от 50 000 рублей на руки.
Ассистент врача-стоматолога
Обязанности:
- работа с врачом-стоматологом в четыре руки;
- подготовка рабочего места в начале смены;
- обработка инструментов;
Требования:
- действующий сертификат специалиста «Сестринское дело», «Зубной врач», «Врач - гигиенист»;
- опыт работы желателен;
- опыт ассистирования в четыре руки;
- наличие мед.книжки;
Зарплата: от 20 000 рублей на руки.
Менеджер по продаже автомобилей с пробегом
Должностные обязанности:
- Продажа автомобилей с пробегом;
- Консультирование клиентов по телефону и в автосалоне;
- Оформление документов на продажу;
- Ведение учета в 1С.
Требования:
- Опыт продаж автомобилей с пробегом не менее одного года;
- Образование не ниже среднего специального;
- Знание широкого спектра автомобилей иностранного производства, их особенностей;
- Знание технической части автомобиля;
- Умение строить и поддерживать долгосрочные позитивные отношения с клиентами;
- Высокий уровень коммуникативных навыков, навыки презентации, умение убеждать;
- Хорошие навыки работы на ПК;
Зарплата: от 40 000 рублей до вычета налогов.
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