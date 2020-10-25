Сыктывкарка собрала необходимую сумму для анализа сыну с неизвестной болезнью

Сыктывкарцы собрали необходимую сумму на анализ для двухлетнего Платона. Об этом порталу PG11.ru сообщила его мать.

Напомним, что мальчик Платон родился с патологией развития. Предварительно ему поставили диагноз ДЦП и лейкодистрофия. Однако точно врачи ничего сказать не могут - для определения болезни необходим дорогостоящий анализ, который стоит 100 000 рублей.

Мать Оксана Лукина сообщила, что ей удалось собрать необходимую сумму на анализ для Платона. Она поблагодарила всех, кто участвовал в сборах:

Сегодня утро действительно доброе. С радостью сообщаю, что сбор закрыт! Нет слов, чтоб выразить нашу с Платоном радость. К сожалению я не смогла поблагодарить всех по отдельности, потому пишу сейчас. Спасибо вам большое! Только благодаря вам наша мечта сбудется, Платону смогут поставить правильный диагноз и назначить лечение, - заявила Оксана Лукина.

Также мать Платона сообщила, что анализ малышу уже сделают на этой неделе.

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