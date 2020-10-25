В 2020 году новогодний стол станет гораздо дороже

В России увеличились цены на один из главных продуктов новогоднего стола - красную икру. Об этом сообщают «РИА Новости»

Оптовые цены на красную икру увеличились осенью почти на треть, следом подтянулись и розничные. Сказался внезапно скудный улов лососевых на Камчатке — такого не случалось лет десять.

На Дальнем Востоке планировали добыть примерно 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося, но удалось заготовить лишь около 180. Для сравнения, в 2018-м было 483 тысячи.

Лососевая путина продолжалась до начала октября. Однако уже в июле стало ясно, что обещанных 80 тысяч тонн горбуши на восточном побережье не выловить. В Министерстве рыбного хозяйства этот прогноз назвали «неизвестной ошибкой», с которой еще предстоит разобраться. В этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом, и это почему-то не предсказали, хотя в последние десять лет прогнозы были достаточно точными, - сообщает руководитель аналитического отдела «Рыбсеть».

В середине осени оптовые цены на красную икру существенно выросли — на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Отреагировала и розница. Попытки ретейлеров сгладить колебания не сильно помогают: красная икра — сезонный и не слишком-то маржинальный продукт. Свою роль сыграли и аукционы по продаже части вылова в Японию и Китай: слабый рубль сделал экспорт более выгодным.

В рознице красная икра сейчас стоит в среднем пять тысяч за килограмм. И это гораздо больше, чем в прошлом году. Даже ястык (замороженная икра как полуфабрикат), который обычно был дешевой альтернативой, подорожал на 70 процентов.

Но есть и другие причины, объяснил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Он напомнил о снижении цен на красную икру в десятых годах, обусловленном не столько большим выловом лососевых, сколько появлением на рынке фирм-«прокладок». Они работали с предприятиями, использующими специальный фискальный режим — единый сельскохозяйственный налог.

Этот канал поставки действовал без НДС, поэтому икра была дешевле на 18 процентов. По разным оценкам, «серый» сегмент занимал 15-20 процентов рынка. В прошлом году ФНС России начала большую работу по «обелению». Доля продукции с НДС увеличилась, и она, естественно, дороже, — отметил собеседник агентства.

Несмотря на низкий улов, дефицита красной икры, как уверяют в отрасли, опасаться не следует. В Рыбной ассоциации потребность внутреннего рынка оценили примерно в 15 тысяч тонн в год, поэтому добытого вполне хватит, чтобы удовлетворить спрос. К тому же икра не продукт первой необходимости.

При прогнозируемом Росрыболовством вылове лососевых красной икры будет 14-15 тысяч тонн, и это естественный для российского рынка объем, подтвердили в ВАРПЭ. С 2009-го этот показатель колеблется от 15 до 20 тысяч тонн. В прошлом году было 19,3 тысячи.

Другое дело, что ближе к новогодним праздникам икра обычно дорожает на 10-15 процентов, а сейчас, по оценкам «Рыбсети», может дойти до 40 процентов. Так что имеет смысл покупать икру заранее.

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