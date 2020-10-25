Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Коми перевалило за 12 тысяч

В Республике Коми официально подтверждено еще 209 случаев заражения коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал сайт стопкоронавирус.рф, на котором размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.

На 24 октября в регионе лабораторно подтверждено 12 072 (+209) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 9 175 (+58) человек. Всего с начала пандемии умерло 200 (+0) пациентов.

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