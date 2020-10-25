В Сыктывкаре за день в результате ДТП пострадали три человека

24 октября в результате двух ДТП пострадали три человека. Об это сообщает «Комиинформ».

За день в Сыктывкаре произошло два столкновения. Как сообщает управление ГИБДД, первое ДТП произошло 24 октября в 12:00. Мужчина управлял автомобилем Mitsubishi Pajero и двигался по Октябрьскому проспекту в направлении улицы Петрозаводской. Водитель не учел безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Lada Granta, который был впереди него.

В результате ДТП пожилая женщина, которая находилаcь на заднем пассажирском сиденье справа, получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Такие же повреждения получила пассажирка Lada, которая была на первом сидении. Никого не госпитализировали, от более тяжких травм женщин спасли пристегнутые ремни безопасности.

Второе ДТП произошло в 17:30. Мужчина на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по улице Катаева со сторону улицы Морозова в направлении улицы Старовского. На перекрестке с улицей Парковой водитель выполнял левый поворот и не уступил дорогу автомобилю KIA RIO, который двигался навстречу со стороны улицы Старовского. В результате «шестерка» столкнулась с попутно двигавшейся Suzuki Grand Vitara.

Водителя ВАЗа получил ушиб грудной клетки, не госпитализирован. От тяжких травм его спас пристегнутый ремень.

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