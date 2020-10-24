Фото дня: «разобранная» Национальная библиотека Коми

В здании Национальной библиотеки Коми начались демонтажные работы. Уже разобраны полы на цокольном, первом и втором этажах, демонтированы изношенные перегородки и двери. Проведен демонтаж вентиляционной шахты. Вывозится строительный мусор.

В этом году планируется провести работы по укреплению фундамента, черновую отделку полов, демонтировать старую и смонтировать новую систему канализации, начать ремонт кровли.

С начала нового года начнутся внутренние отделочные работы, замена тепловых и электрических сетей. Ремонт фасада запланирован на весну-лето 2021 года. Также в следующем году пройдет благоустройство прилегающей территории.

Ремонт планируется завершить в 2021 году к столетию Республики. Пока библиотека обслуживает читателей во временных помещениях (ул. Катаева, 41 и ул. Орджоникидзе, 10).

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