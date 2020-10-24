Сыктывкарцы рассказали, на сколько увеличились их расходы за время пандемии

С начала эпидемии коронавируса расходы россиян превысили показатели нескольких прошлых лет. К такому выводу пришли эксперты «Ромира». Специалисты сравнили средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса за 2016–2020 годы и пришли к выводу, что в 2020 году в шести месяцах из девяти (кроме января, апреля и сентября) расходы россиян оказывались выше, чем в предыдущие годы. Об этом пишет РБК.

Портал PG11.ru провел опрос в своем паблике «ВКонтакте», чтобы выяснить, изменились ли расходы сыктывкарцев во время пандемии. Не изменились или даже уменьшились расходы только у 26% от числа тех, кто проголосовал. Остальные стали тратить больше, причем у большой части участников опроса (у 33%) расходы повысились примерно на 6-10 тысяч рублей в месяц.

Как отмечают сами сыктывкарцы в комментариях, основная причина возросших трат - это рост цен:

- Не на фоне пандемии, а на фоне роста цен, - пишет Мишок Лобанов.

- Всё дело в том, что зарплаты не растут так, как цены, - уточняет Цветан Георгиев.

- Потому что кому-то бесплатно отвозим помощь, а свои людям нет - пусть вымрут с голода, но помогать зачем? Штрафы введем и сами отсеятся, - негодует действиями властей Наталья Васильева.

А как изменились ваши расходы? Пишите в комментариях!

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»