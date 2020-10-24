Милые улыбки и чарующие взгляды: 7 фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Милые улыбки и чарующие взгляды: 7 фото сыктывкарских красавиц из Instagram24 октября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
@ulanovasvetlana / instagram.com / Подборка фото сыктывкарских красавиц из Instagram от 24 октября
Горожанки радуют подписчиков завораживающими снимками
В Сыктывкаре уже почти неделю лежит снег. Погода стала пасмурной и холодной, красивой зимы ждать еще долго. К счастью, красавицы из Сыктывкара не забывают радовать подписчиков своей красотой и публикуют снимки в соцсетях. PG11.ru подготовил очередную подборку из Instagram.
@samarkina__irina
@annanikulina_hair
@ulanovasvetlana
@kristina_tomsha_
@yanashatunova_
@marinatitova19850725
@elina__davydova
Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
24 октября 2020, 11:02
Комментарии 0