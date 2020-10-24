Милые улыбки и чарующие взгляды: 7 фото сыктывкарских красавиц из Instagram

В Сыктывкаре уже почти неделю лежит снег. Погода стала пасмурной и холодной, красивой зимы ждать еще долго. К счастью, красавицы из Сыктывкара не забывают радовать подписчиков своей красотой и публикуют снимки в соцсетях. PG11.ru подготовил очередную подборку из Instagram.

@samarkina__irina

@annanikulina_hair

@ulanovasvetlana

@kristina_tomsha_

@yanashatunova_

@marinatitova19850725

@elina__davydova

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