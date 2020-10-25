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Терпение и выдержка: интервью с водителем автобуса и кондуктором, которые каждые день развозят сыктывкарцев на работу

Терпение и выдержка: интервью с водителем автобуса и кондуктором, которые каждые день развозят сыктывкарцев на работу

25 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / PG11.ru / Сотрудники «Комиавтотранса» отмечают профессиональный праздник
Сотрудники АТП отмечают профессиональный праздник

В последнее воскресенье октября в России ежегодно отмечается День автомобилиста — профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. В этом году он выпал на 25 октября. В честь праздника портал PG11.ru взял интервью у сотрудников сыктывкарского «Комиавтотранса».

Кондуктор Людмила Васильченко работает в «Комиавтотрансе» уже четыре года.

Ее задача — объявлять остановки, если отсутствует автоинформатор и сообщать пассажирам об изменении схемы маршрута. Также в обязанности 24-летней девушки входит помощь пассажирам при посадке и высадке, если появляется такая необходимость, передача потерянных вещей в диспетчерскую. В связи с пандемией COVID-19 все автобусы дважды в день проходят профессиональную дезинфекцию. Тем не менее, на конечных остановках кондукторы обязаны проводить дополнительную обработку. 

Людмила поделилась, что от работы в целом получает удовольствие:

— Мне все нравится, да и каких-то принципиальных сложностей не испытываю. Но в дороге может случится всякое, к примеру, пассажиру стало плохо. В таких случаях от меня требуется оказать первую помощь, вызвать скорую и пересадить пассажиров в другой автобус. Это требует собранности, быстрой реакции и смелости в принятии решений. Справляться со стрессовыми ситуациями мне помогают занятия спортом. 

Люди часто нервничают в автобусах и иногда случается такое, что весь негатив льется на кондуктора. Такое случается и с Людмилой:

— Недовольство пассажиров связано, в основном, с двумя темами: интервал движения автобусов и банковская карта в стоп-листе. В первом случае я стараюсь донести мысль до пассажира, что не я составляю расписание, а вопросы и жалобы стоит адресовать Горячей линии предприятия. Во втором — объясняю особенность оплаты проезда на транспорте — технология работает на основе отложенной авторизации, и помогаю через сервис «Личный кабинет пассажира» сразу решить эту проблему, чтобы оплата проезда по банковской карте вновь стала доступна, — рассказала кондуктор.

Но пассажиры — это не всегда источник негатива. Иногда они дарят сотрудникам «Комиавтотранса» хорошее настроение:

— Как-то в канун Нового года я работала в костюме Деда Мороза (образа Снегурочки у меня не оказалось). Было так здорово! Пассажиры улыбались, поздравляли, некоторые даже угощали сладостями и мандаринами... А спустя несколько месяцев один постоянный пассажир подарил мне носочки новогодней расцветки.

В соцсетях периодически проскакивает информация о том, что в разных городах кондукторы высаживали детей на улицу, однако Людмила всегда старается сделать так, чтобы ребенок не оказался на улице в незнакомом месте:

— Ситуации, когда у ребенка нет средств для оплаты проезда, нередки. Я поступаю так: узнаю, на какой остановке ему нужно выходить, и в случае проверки пассажиров на предмет безбилетного проезда контрольно-ревизионной службой предприятия, сообщаю сотрудникам о ребенке. Таким образом и «заяц» доедет до пункта назначения, и я не лишусь премиальной части за безбилетный проезд пассажира. 

Людмила поделилась, что в детстве часто ездила к бабушке в гости на автобусе и ей нравилась работа кондуктора.

— Я повзрослела и моя мечта сбылась. А если говорить серьезно, я люблю работать с людьми, общаться, быть всегда в движении. Мне важна поддержка коллектива. Здесь это есть. Плюс я получаю высшее образование заочно и мне нужно регулярно отлучаться на сессии. На предприятии с пониманием к этому относятся и оплачивают учебные отпуска. 

В честь праздника девушка от всей души желает коллегам, чтобы все их ожидания оправдывались, а мечты становились действительностью.

— Пусть терпение и выдержка не покидают вас! — желает Людмила.

Ни один автобусный рейс не состоялся бы без водителя. Валерию Кыневу 26 лет, он управляет автобусом уже 5 лет. Мужчина признается, что любовь к технике передалась ему от дедушки:

— Он был дальнобойщиком и часто брал меня в гараж: рассказывал истории, которые случались в пути, показывал устройство двигателя и внутренних систем. Так я «заразился» желанием связать свою жизнь с автотранспортом. Позже получил профессию автомеханика. После службы в армии, через центр занятости я переобучился и стал обладателем водительских прав категории «D». Таким образом, с конца 2015 года — я часть большой команды, которая отвечает за транспортное сообщение Сыктывкара. Как и большинство моих коллег, я начинал «карьеру» с управления автобусом марки ПАЗ. Сейчас «дорос» до НефАЗа. Мне нравится, что он вместительный и работает на газу. Вредных частиц в атмосферу не выделяет и не задымляет улицы города. Нефазы в основном работают на маршрутах с высоким пассажиропотоком, а я люблю ездить полным — машина идет чуть медленнее, зато более мягко.

Главной своей задачей Валерий считает обеспечение безопасности перевозки:

— Водитель автобуса отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. За рулем я всегда собран и сконцентрирован, никогда не рискую. Адреналина мне хватает в моем хобби — парашютном спорте. Когда возникает опасная ситуация на дороге реагирую на уровне автоматизма. Позже всегда стараюсь еще раз ее разобрать и оценить как мои действия, так и действия других участников инцидента. При необходимости обращаюсь в отдел безопасности дорожного движения предприятия за консультацией. 

Валерию повезло: в его смены не происходило конфликтов с буйными пассажирами. Однако мужчина всегда готов прийти на помощь кондуктору и пассажирам, урегулировать конфликт, если это понадобится.

Водитель автобуса рассказал, что, к сожалению, культура вождения большинства автомобилистов Сыктывкара оставляет желать лучшего:

— Согласно ПДД автобус имеет преимущество при движении, однако многие другие участники дорожного движения поступают наоборот. Тем самым создают потенциально опасную ситуацию, что может привести к ДТП. Водителям легковушек стоит помнить — у пассажиров автобуса нет ремней безопасности и при экстренном торможении они могут получить травмы. 

Валерий поделился, что в период режима самоизоляции работать было легче:

— С улиц пропали почти все машины и дорожный трафик перестал быть загруженным. Можно сказать, что на тот момент в Сыктывкаре появились выделенные линии для автобусов, которых так не хватает в обычное время. 

В честь Дня автомобилиста Валерий желает коллегам легкой дороги.

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