Audi, BMW и Mercedes: топ-5 самых дорогих автомобилей, которые продают сыктывкарцы

25 октября в России отмечается День водителя. В честь праздника портал PG11.ru сделал подборку самых дорогих автомобилей, которые продают сыктывкарцы на одном из популярных сайтов.

Audi Q7, 2019 - 4 800 000 рублей

Начинает подборку Audi Q7 2019 года выпуска. Пробег - 16 000 км. Весь кузов в бронепленке из салона. Богатая комплектация Business: пневма, 4-х зонный климат, матричная оптика, доводчики, Bose, массаж, вентиляция, подогрев всех сидений, камеры на 360 градусов, ночное видение, штатный фаркоп, антирадар-видеорегистратор, Webasto, сигнализация с автозапуском и управлением со смартфона, защита полная «Риваль», активный выхлоп, черный потолок, есть комплект зимних колес. Продается по причине покупки рамного внедорожника. BMW 7 серия, 2018 - 4 350 000 рублей

Продается BMW 7 серии в отличном состоянии. Пробег - 32608 км. Оригинал ПТС, М-пакет, камеры кругового обзора, проекция на лобовое стекло, доводчики дверей. Mercedes-Benz GLE-класс Coupe, 2017 - 3 850 000 рублей

Продается Mercedes-Benz GLE-класс Coupe 2017 года выпуска. Автомобиль находится на гарантии. Имеется AMG пакет, два комплекта колес на дисках. Обклеен бронепленкой. Пробег - 130 000 км. Владельцев по ПТС - 1. Комплектация - особая серия. Toyota Land Cruiser, 2015 - 3 790 000 рублей

Сыктывкарец продает Land Cruiser 2015 года выпуска. Имеется обогрев руля, лобового стекла, всего салона, вентиляция передних сидений, четырехзонный климат контроль, два комплекта колёс на дисках с датчиками, один комплект - отдельно, установлен фаркоп, проведена шумоизоляция. Владелец уверяет, что автомобиль находится в очень хорошем состоянии. Audi Q7, 2017 - 3 675 000 рублей

Завершает подборку самых дорогих авто Audi Q7 2017 года, который, по словам владельца, находится в отличном состоянии. Установлена Webasto. Передняя часть машины обклеена антигравийной пленкой. Полная защита днища и двигателя. Бесключевой доступ, запуск с кнопки, четырехзонный климат контроль. Имеется комплект зимней резины Nokian Hakkapeliitta 9 (резина и диски на 21 радиусе).