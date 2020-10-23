Фото дня в Сыктывкаре: дорожники vs деревья

Жители столицы Коми заметили вот такое явление: деревья попросту закатали в асфальт. Почему утратили технологии, которые мы еще можем наблюдать во дворах, заасфальтированных в советские времена - огражденные бордюрами участки с деревьями - не понятно.

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