«Самое больное - это заголовки»: копирайтер «ProГорода» рассказала, что больше всего ее бесит в работе

23 октября празднуется день работника рекламы. В честь этого мы решили взять у одного из самых ценных сотрудников портала PG11.ru - копирайтера Елены Мироновой.

В редакции «Pro Город Сыктывкар»

Как ты пришла в эту профессию?

Я изначально пришла работать в «ProГород» в качестве журналиста. Но так сложились обстоятельства, что срочно требовался копирайтер. Главный редактор предложила попробовать себя в этой специальности. Она сказала, что я уже работала с клиентами в медиа сфере и представляю, что это такое. Я попробовала и теперь уже больше года работаю как специалист отдела рекламы, - рассказала Елена Миронова.

А кто такой копирайтер?

По-простому - это человек, который продает через текст. Работа заключается в написании коммерческих материалов на сайт и в газету, постов для социальных сетей, создание видео и прочего контента. Главная задача состоит в том, чтобы после прочтения текста были выполнены основные рекламные задачи клиента. По сути, копирайтер - тот же самый журналист, только в коммерческой сфере.

Так верстается газета «ProГород Сыктывкар» в специальной программе

Какими чертами должен обладать копирайтер? Для каждого ли эта профессия?

Ни один человек в мире не сможет выполнить любую работу, то же самое можно сказать и про копирайтинг. Эта работа подойдет тем, кто интересуется сферой рекламы и маркетинга. Ну и тем, кто любит очень много общаться.

Трудно ли стать специалистом в этой области?

Не трудно. Главное - это желание учиться. Ровно год назад у меня практически не было никаких навыков. А сейчас я пишу довольно неплохо. Мне всегда нравилось учиться к чему-то новому. К тому же, маркетинг - сфера, которая не стоит на месте и постоянно развивается. Всегда появляется что-то новое, чему можно научиться, и это очень интересно.

Устраивает ли тебя профессия копирайтера?

Вполне. Есть куда расти. Раньше я продавала фотографиями и была профессиональным фотографом, теперь продаю текстом.

Елена Миронова делает фото для статьи Tele2 с презентации стипендиальной программы

Что тебя бесит в этой работе?

Согласования. Как происходит написание коммерческих материалов? У клиента есть основная задача, которую он озвучивает копирайтеру - то, что твой материал должен выполнить. К примеру, заставить читателя купить что-то или просто проинформировать о каком то событии. Ты пишешь текст, высылаешь на согласование. И тут могут начаться проблемы.

Зачастую клиент просто не знает, чего он хочет. Ожидание и реальность в его голове не совпадают. Он видит не то, что успел себе придумать. Из-за этого вы не сходитесь во мнении и он не согласует текст. Часто клиент просто передумывает и заставляет переделывать текст под свои только что рожденные идеи. А бывает так, что клиенту текст не нравится. Мышление клиента абсолютно отличается от мышления копирайтера, потому что он - не специалист в маркетинге. Многие клиенты не знают, что такое эффективная реклама.

Самое больное - это заголовки. Многие клиенты хотят видеть в нем название своей компании, люди считают, что это будет «кликабельно» и принесет много прочтений. Очень сложно объяснить клиенту, что он заблуждается. Не потому что клиент плохой, а просто потому, что это давно не работает, а ты просто хочешь добиться максимальной эффективности от рекламы и сделать свою работу хорошо.

Одна из ключевых особенностей вашей профессии - способность зацепить читателя с первых строк. Может быть поделитесь каким-нибудь секретом?

Пять главных слов. С этого должен начинаться любой текст. К примеру, большинство пользователей в инстаграме пишут небольшое описание к фотографии. Если вы хотите зацепить человека, то ваш пост должен начинаться с пяти главных слов, которые отражают всю его суть, или несут какую-то интригу - все, то что с первых слов зацепит читателя.

Где можно выучиться на копирайтера?

Сейчас много мастер-классов и бесплатных сервисов. Опять же, главное - желание. В наше время можно выучиться абсолютно любой профессии.

Самое главное, что должно быть у копирайтера?

Самообладание. Ты должен сохранять спокойствие, в то время как клиент этого не делает. Бывает трудно, но это обязательно. Ты должен отвечать вежливо и все-таки найти компромисс. Нужно быть разносторонним, знать все обо всем. Иметь представление о разных вещах: интересоваться кино, как пекут хлеб, как лечат варикоз, как продаются квартиры.

Стоит ли молодым людям задуматься о такой професcии?

Почему бы и нет, реклама всегда актуальна. Всегда будут те, кто будет продавать и те, кто будет покупать. А копирайтеры помогут им найти друг друга. Да, будут появляться новые технологии, но суть останется неизменной.

Если и вы хотите связать свою жизнь с рекламой, то в «Pro Городе» как раз есть вакансия! Мы ищем менеджера по работе с клиентами на готовую базу. Это человек, который общается с первыми лицами крупных компаний и продвигает услуги нашего издания.



Опыт работы желателен, но необязателен - мы всему научим с нуля. Основные требования: способность к обучению, стрессоустойчивость и умение общаться.



От нас: офис в самом центре города, молодой и веселый коллектив, а также корпоративные мероприятия и обучение.



Резюме присылайте на почту x2dt@mail.ru. Подробности по телефону: 89041007885 - Елена.

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