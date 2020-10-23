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Вагон-дом, баня или автобус: что могут купить сыктывкарцы вместо нового iPhone

Вагон-дом, баня или автобус: что могут купить сыктывкарцы вместо нового iPhone

23 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
© REUTERS / Apple Inc / Новый айфон
А что выберете вы?

23 октября стартовали продажи iPhone 12. Цены на новинку, как всегда, многих, мягко говоря, удивляют. Так, самый дешевый из них в салонах сотовой связи будет стоить 69 990 рублей («белый» с памятью 64 гигабайта), а самый дорогой («серебристый» с памятью 512 гигабайт) – 139 990 рублей. Мы посмотрели на популярном сайте объявлений, что можно купить за те же деньги.

Автобус

Если вдруг вы — поклонник старых ПАЗов, то вам точно будет, куда потратить деньги, отложенные на новенький iPhone. На популярном сайте объявлений ПАЗ 3205 2010 года производства можно приобрести за 100 000 рублей, это будет на почти 40 000 рублей дешевле, чем самый дорогой последний айфон. Продавец утверждает, что автобус находится в нормальном состоянии, двигатель после капитального ремонта, все работает. За ПАЗ можно будет даже поторговаться.

Вагон-дом

Если вам нужно что-то вместительное, но не нравятся автобусы, то можно приобрести вагон-дом. Он обойдется в 130 000 рублей, что все равно будет дешевле самого дорогого айфона. Продавец заявляет, что вагон в идеальном состоянии и находится в Воркуте, возможен безналичный расчет, резина с минимальным износом.

Автомобиль

Вагон-дом и автобус — это хоть и эпатажно, но не слишком практично, если вам нужен транспорт, чтобы просто перемещаться между домом и работой. Поэтому всего за 119 000 вы можете приобрести автомобиль Daewoo Nexia 2013 года выпуска. Как сообщает владелец, все документы на машину в полном порядке, в ней стоит штатная магнитола с хорошим звучанием (USB, Aux, CD, mp3). Также продавец рассказал, что все сервисные книги с отметками, есть полный комплект ключей, автомобиль на отличной зимней резине. Со слов владельца, по технической части автомобиль полностью обслужен, стоят новые дорогие стойки по кругу, подвеска вся так же обслужена.

Гараж

Если у вас есть автомобиль, но нет места, где заниматься его ремонтом или где можно просто «посидеть с мужиками» — отложите покупку iPhone и потратьте деньги на гараж! На популярном сайте объявлений можно найти гараж на любой вкус и по любому карману. К примеру, гараж площадью 18 квадратных на Морозова можно приобрести за 130 000 рублей.

Владелец сообщает, что гараж кирпичный, с бетонным полом, ворота обшитые, крыша не течет, находится возле основного проезда, всегда чистый от снега. А если вы планировали купить iPhone за 69 990 рублей, то вам по карману будет гараж в Доручастке, его продают за 70 000 рублей.

Продавец пишет, что гараж металлический, а его площадь — 22 квадратных метра, также в гараже есть смотровая яма.

Айфон

Удивительно, но iPhone 11 Pro объемом 64 Гб пытаются продать за стоимость Apple iPhone 12 mini того же объема. Продавец утверждает, что телефон куплен в начале апреля 2020 года и все еще находится на гарантии. Со слов владельца, состояние айфона идеальное, полный комплект, имеется чек. Обмен и торг продавец не предлагает. 

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А вы приобрели бы что-нибудь из описанного вместо нового айфона? Расскажите в комментариях!

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