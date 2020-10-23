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Роскачество сравнило отечественные макароны и итальянскую пасту

Роскачество сравнило отечественные макароны и итальянскую пасту

23 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
ru.depositphotos.com
Проверку Роскачества прошли макаронные изделия формы «перья»

Новое исследование Роскачества — макаронные изделия «перья» (пенне), одни из самых популярных макаронных изделий, наряду с «рожками», «спиралями» и спагетти. Эксперты выяснили, действительно ли макароны, изготовленные по ГОСТу, произведены из твердых сортов пшеницы, стоит ли доверять информации на маркировке, содержатся ли в них опасные токсины и пестициды. Результаты исследования — далее.

Проверку Роскачества прошли макаронные изделия формы «перья» 21 торговой марки: произведены в России - 20, в Италии - одна. 

Изделия были исследованы по 435 показателям качества и безопасности, среди которых: содержание потенциально небезопасных веществ, микробиологическая безопасность, массовая доля жира, кислотность, влажность, массовая доля золы, металломагнитные примеси, органолептические показатели (цвет и форма, вкус, запах, излом), прочность и твердость изделий после варки, а также пестициды.

Лидерами рейтинга, которые соответствуют всем опережающим требованиям стандарта Роскачества, стали макароны четырех торговых марок. Это российские «Barilla», «Роллтон», макаронные изделия «Итальянские» и La Molisana (Италия). Товары отечественного производства могут претендовать на присуждение российского Знака качества после проведения аудита производства.

Качество

  • Ни в одном образце эксперты не выявили избыточной влажности, превышений по лому и крошке, следов непромеса и большого количества соли (содержание соли у всех торговых марок варьируется от 0,1% до 0,26%). Также вся продукция соответствует требованиям ГОСТа до варки на вид, вкус, цвет и запах.

Если макароны по ГОСТу, то произведены из твердых сортов?

  • Действительно ли макароны группы А, изготовленные по ГОСТу, произведены из муки твёрдых сортов? В Роскачестве уточнили, ГОСТ для этой группы допускает лишь до 15% муки из сортов мягкой пшеницы.
  • В ходе исследования выяснилось, что надпись ГОСТ и указание группы А — не гарантия полной «твердости». Мягкая пшеница присутствует в составе 5 торговых марок: Pasteroni, «Маркет Перекресток», «Агро-Альянс», «ВкусВилл» и Globus. Все эти товары произведены по ГОСТу, при этом у Pasteroni и «Маркет Перекресток» вид пшеницы не указан, а указана лишь группа (А).
  • На этикетках «Агро-Альянс», «ВкусВилл» и Globus указано, что перья изготовлены из муки твердых сортов пшеницы — о мягкой пшенице в маркировке ни слова.
  • Продукция торговых сетей — небезупречна, отметили в Роскачестве. Макаронные изделия всех собственных торговых марок, вошедших в исследование, оказались с добавлением муки мягкой пшеницы: «Маркет Перекресток», «ВкусВилл» и Globus.
  • Остальные торговые марки из всех исследованных, изготовленные по ГОСТу, соответствуют заявленной группе А.

Как правильно выбирать макаронные изделия «перья»

  • При покупке макаронных изделий ориентируйтесь на состав, в который должна входить только мука из твердых сортов пшеницы и вода. Обращайте внимание на маркировку: ГОСТ, группа А.

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Еда

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