Ученый из Коми рассказал «Первому каналу» о мутантах-долгожителях

«Первый канал» снял документальный фильм об ученом из Коми Алексее Москалеве. Он получил название «Повелитель долголетия» — биолог занимается проблемами продления качества жизни и старения, передает БНК.

Алексей Москалев — доктор биологических наук. Этот статус он получил в 27 лет и стал самым молодым обладателем подобного звания в России. Сейчас он профессор и член-корреспондент РАН. В институте биологии Коми научного центра УрО РАН он руководит тремя научно-исследовательскими лабораториями, в которых испытываются новые методы борьбы со старением.

В фильме ученый популярно объясняет, почему старение для человека ненормально, раскрывает главные механизмы этого процесса и рассказывает о новейших исследованиях, которые помогут людям прожить долго и без болезней.

— На мой взгляд, старение является доклинической ранней стадией всех возрастзависимых заболеваний: диабета второго типа, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения печени, ухудшения функционирования почек, морщинистости кожи и так далее. Эти болезни — поздние биомаркеры нашего старения.

В беседе с журналистом «Первого канала» Алексей Москалев рассуждает, как гены влияют на старость, как сроки старения отличаются у видов животных, в чем секрет долгожителей.

— Долгожители — они мутанты среди людей?

— Да. У них особенности в определенных генах, связанных со стрессоустойчивостью. Это случайный процесс, поэтому это достаточно редко. Это наследуемые вещи. Риск, например, заболеть возрастными заболеваниями у детей долгожителей на 50 процентов меньше, чем в среднем, — отметил ученый.

Биолог также прокомментировал сроки жизни у людей, которые столкнулись с радиацией. По его словам, умеренное количество поврежденных излучением ДНК запускает репарационно-восстановительные механизмы, система организма переходит на более высокий уровень защиты.

— Известно, что выжившие в атомной бомбардировке в Хиросиме дольше живут. Но это может быть связано с разными факторами. И случайное действие этого повреждающего фактора не дает нам никакого шанса использовать в профилактических целях для человека, — отметил биолог.

Ученый поделился также собственным рецептом здорового рациона питания: он ест мясо птицы, а не красное, избегает мучных изделий, вареного картофеля, белого риса. По его словам, вегетарианцы, отказывающиеся от мяса вовсе, лишь на семь лет живут дольше остальных людей.

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