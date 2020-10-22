Глава Минздрава России ушел на самоизоляцию

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

- В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию, - сказал Кузнецов.

Помощник главы российского Минздрава рассказал РИА Новости о его самочувствии.

- В ближайшее время будет работать удаленно. Министр чувствует себя хорошо. Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян, - сказал Кузнецов.

В сентябре в связи с выявлением коронавируса у ее отца уходила на самоизоляцию и работала удаленно другой министр - глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

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