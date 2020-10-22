Студентка из Сыктывкара заняла первое место на международном конкурсе по игре на фортепиано

В Санкт-Петербурге подвели итоги VII Международного online-конкурса по игре на фортепиано «Super Accord» в рамках проекта «Art code». В число победителей вошла студентка Колледжа искусств Республики Коми.

В конкурсе участвовали музыканты из России и других стран, занимающиеся инструментальным творчеством. Выступления участников оценивал экспертный совет, состоящий из ведущих педагогов-пианистов и деятелей культуры и искусств.

Студентка 4 курса Колледжа искусств Полина Лапшина стала лауреатом I степени в номинации «Инструментальное творчество. Фортепиано». Девушка исполнила произведение выдающегося немецкого композитора эпохи романтизма Роберта Шумана на фортепиано.

По словам преподавателя Полины Татьяны Цыганковой, заслужить победу в международном конкурсе студентке помогли трудолюбие, природная музыкальность и преданность своей будущей профессии.

- К конкурсу я готовилась усердно и долго. Регулярно занималась с Татьяной Семеновной во время учебы очно и по видеосвязи. В этом году я оканчиваю Колледж искусств и планирую поступить в консерваторию. Еще мечтаю работать в музыкальной школе. Мне очень нравится преподавать и общаться с детьми, — поделилась планами на будущее победительница.

После победы в конкурсе студентка получила приглашение на Международную премию в области культуры и искусств «Старт звезды». Очное состязание состоится в феврале 2021 года в Санкт-Петербурге.

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