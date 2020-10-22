Красное пианино из парка в Сыктывкаре отправится «на зимовку»22 октября 2020
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Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
Инструмент появился в месте отдыха горожан по инициативе в 2019 году
В столичном парке им. Кирова из беседки на зиму уберут пианино. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Силами городской администрации совместно с общественным деятелем Александром Масловым, инструмент будет убран до конца октября на хранение в Дом развития культуры и искусства г. Сыктывкара, расположенный в этом же парке.
Это необходимо для сохранения инструмента в надлежащем состоянии. Пианино вновь поставят в беседку в следующем году с наступлением стабильно теплой погоды.
Напомним, музыкальный инструмент появился в месте отдыха горожан по инициативе сыктывкарца Александра Маслова при поддержке столичной мэрии в День России и День города – 12 июня 2019 года.
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22 октября 2020, 10:30
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