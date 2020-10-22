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Назван простой способ снизить риск заболевания коронавирусом

Назван простой способ снизить риск заболевания коронавирусом

22 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Getty Images
«Подготовленный» организм начинает бороться с инфекцией более сбалансированно

Два с половиной часа умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю снижают вероятность госпитализации при COVID-19 больше, чем на треть. К такому выводу пришли ученые из университета Сан-Паулу, сравнив информацию о почти тысяче переболевших. В организм занимающихся спортом людей проникает меньшая доза вируса, пояснили «Известиям» российские ученые.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что люди, которые вели подвижный образ жизни до заражения, на треть реже попадали в больницу, чем менее активные пациенты. Однако показатели госпитализированных людей уже не отличались: инфекцию одинаково тяжело переносили и те, кто вел активный образ жизни, и те, кто сидячий.

- Умеренная физическая нагрузка мобилизует функции организма и приводит его в состояние «готовности» к процессам, происходящим в том числе при инфицировании SARS-Cov-2. У активных людей любые болезни протекают легче. Кроме того, в литературе появилось много данных о том, что при работе мышцы производят биологически активные вещества под названием миокины. Они родственны цитокинам — молекулам, отвечающим за реакцию организма на воспаление", — рассказал «Известиям» заведующий кафедрой нормальной физиологии МГМУ им. И.М. Сеченова Алексей Умрюхин.

Однако миокины выступают в качестве противовеса цитокинам, которые усиливают воспаление. В итоге «подготовленный» организм начинает бороться с инфекцией более сбалансированно. Это позволяет миновать стадию цитокинового шторма, когда клетки иммунной системы начинают работать так активно, что разрушают организм. В частности, нарушается газообмен в легких, размягчаются стенки сосудов — всё это повышает вероятность госпитализации.

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Коронавирус Спорт

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