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Авторская колонка: урбанист оценил благоустройство площадки под часами в Сыктывкаре

Авторская колонка: урбанист оценил благоустройство площадки под часами в Сыктывкаре

22 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара/ Первый этап благоустройства площадки
Необходимо сделать новый пешеходный переход

21 октября мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова проинспектировала строительство площадки «под часами». Она положительно оценила ход работ. Портал PG11.ru узнал у урбаниста, действительно ли площадка под часами так хороша, как о ней говорят. 

В этом году на площадке выполнили первый этап благоустройства – старый асфальт заменили на четыре тысячи квадратных метров гранита, произвели масштабное озеленение в скандинавском стиле с использованием 30 горных сосен, шести желтых сосен, 23 штамбовых рябин, 80 кустов пузыреплодника и девяти тысяч единиц растения очиток едкий.

Кроме этого, вся электрика спрятана под землю, в следующем году будет идти заключительный второй этап благоустройства этой площадки. Здесь будут установлены новые светильники, скамейки с урнами и несколько качелей длиной двенадцать метров каждая, - заявил главных архитектор Сыктывкара Владимир Рунг. 

На оба этапа преображения площадки «под часами» выделено 112,6 миллионов рублей.

Урбанист Дмитрий Махов заявил, что это хорошая тенденция, что в городе появляются и обновляются общественные пространства. По его словам, они служат точкой притяжения и местом отдыха горожан.

Такие пространства нужны в каждом районе в шаговой доступности. По поводу удобства и дизайна площади - время все расставит на свои места. Если жители регулярно будут пользоваться ее удобствами, значит все сделано правильно. Если площадь будет пустовать, потребности населения не были учтены, либо не понятно, как пользоваться данным местом или атрибутами, - заявляет Дмитрий Махов.
 

Сыктывкарец отметил, что при строительстве таких пространств необходимо учитывать не только то, как люди будут использовать это место, а еще и то, как они туда будут добираться. В случае с площадкой под часами, необходимо сделать пешеходный переход у дома №83 на Первомайской, у магазина «Пятерочка».

Пешеходные переходы должны быть там, где людям удобно переходить и где есть пешеходные маршруты. Причем необходимо сделать не просто «зебру», а поставить «островок безопасности» через четырехполосную дорогу, подсветить переход и сделать его доступным для маломобильных граждан, - отметил урбанист. 

Строительство нового общественного пространства сопровождалось общественным негодованием. К примеру, сыктывкарцы отметили небрежное отношение к работе на перекрестке возле площадки.

Что сделали с переходом на Коммунистической? Почему спуск для колясок сделали сбоку от перехода? Причём если переносить «зебру», чтобы она совпадала со спуском, то переход упрется в столбы на стороне «Дома быта». Как так вообще можно? - заявляет обеспокоенный сыктывкарец.

Урбанист Дмитрий Махов заявил, что скорее всего строители не подумали, что перекресток разрешено переходить диагонально и для удобства необходимо было сделать спуск по всей дуге тротуара. 

Также сыктывкарцы сетовали на то, что на площадке вырули старые деревья и посадили новые. Урбанист заявил, что это не всегда плохо - срубать деревья, однако на их место нужно сажать такие же взрослые растения.

Если мы срубили старое 15-метровое дерево, то должны посадить такое же взрослое дерево не меньшего размера. У нас сажают ветки , которые через год уже погибают. Необходимо сделать перепись деревьев и ежегодно вести учет их, - заключил урбанист.

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