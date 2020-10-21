Фото дня в Коми: загадочный туман надвигается на город

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Фото дня в Коми: загадочный туман надвигается на город21 октября 2020
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@deniss_davydov
@deniss_davydov
- Надвигается туман на Ухту.
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21 октября 2020, 17:11
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