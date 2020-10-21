Коми прославилась первоклассным пешеходным переходом, который ведет в никуда (видео)

Деревня Макарыб Удорского района внезапно прославилась в Сети. Причиной тому стал пешеходный переход, который обустроили по последнему слову техники, но вот целесообразность его появления в тех местах вызвала большие вопросы. Ролик об этом появился в известном паблике Усы Пескова.

На записи мужчина снимает переход через дорогу, комментируя увиденное. Он положительно высказывается о самом объекте, где есть и «зебра», и лежачий полицейский и даже освещение на солнечных батареях,но вот откуда и куда люди должны по нему идти совершенно непонятно. С одной стороны находятся дома, а с другой – бескрайние просторы с полями и лесами.

- Откуда там шли люди? Куда они собрались идти? – задается резонным вопросом автор ролика.

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