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В России предлагают освободить бедных граждан от платы за «коммуналку»

В России предлагают освободить бедных граждан от платы за «коммуналку»

21 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: businesspskov.ru
На компенсации может понадобиться около 140 млрд рублей в год

В России предложили полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил такое предложение, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передают «Известия».

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький рассказал, что на сегодняшний день россияне получают субсидию, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую. В 35 регионах такая доля составляет 22%, в 29 — наряду с 22% действуют более низкие показатели для определенных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, многодетных семей), в 14 субъектах — от 16 до 21% и в семи — 15% и ниже.

Такое положение несправедливо: по Конституции государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2020 года представить предложения о выравнивании условий получения соцподдержки по оплате ЖКУ в стране, напомнил общественник.

На компенсации может понадобиться около 140 млрд рублей в год. Кроме того, ОНФ предлагает расширить социальный стандарт жилищной обеспеченности с 18 до 25 кв. м на человека. Это позволит помочь большему числу граждан. Правда, меры очень затратны и могут оказаться неподъемными для бюджета, говорят эксперты.

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ЖКХ

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