Восставший из могилы пес из Коми нашел новых хозяев

«Воскресшая из мертвых» овчарка Кирюша обрела новый дом. Пса из приюта «Добрый город» в Ухте забрала жительница Сыктывкара, пишет «Комиинформ».

Нового хозяина для Кирюши подбирали с особой тщательностью. Было несколько кандидатов из Сыктывкара и из Ухты. Для овчарки требовались домашние условия содержания из-за особенностей здоровья и ответственное отношение. Но и добродушный пес в ответ спокойно ведет себя в одиночестве и во время прогулки. Дружелюбно относится к детям и другим собакам. В итоге новый дом отыскался в Сыктывкаре.

- Надеемся, что Кирюша обрел новый дом и любящих хозяев уже окончательно. У девушки, которая стала хозяйкой для Кирюши, уже есть опыт содержания крупных пород, поэтому новому другу будет комфортно, - отметила руководитель приюта Екатерина Нимак.

Напомним, овчарка, которую усыпили хозяева, очнулась в могиле, выбралась оттуда и пошла искать родной дом. Пса, медленно бредущего вдоль трассы вдали от населенных пунктов, заметила неравнодушный водитель и отвезла пса в приют Ухты. Там собаку выходили и теперь нашли собаке дом.

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