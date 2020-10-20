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«Предлагают усыпить, но я так не могу»: сыктывкарка собирает деньги на лечение кошки, больной раком

«Предлагают усыпить, но я так не могу»: сыктывкарка собирает деньги на лечение кошки, больной раком

20 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Анастасии Гилевой/ Кошка Милиса
На лечение требуется 23 тысячи рублей

Сыктывкарка собирает деньги на лечение своей кошке. Она очень дорожит ей и надеется на помощь земляков. Портал PG11.ru узнал подробности. 

Сыктывкарка Анастасия Гилева рассказывает, что у ее кошки Милиссы появилась опухоль после последних родов. Сначала она не придала этому внимание, однако потом она начала увеличиваться в размерах. 

Опухоль появилась через месяц после родов. Я подумала, это из-за того, что я отдала котят слишком рано. Однако позже Милисса снова загуляла и забеременела, а шишка не рассосалась. Отвезла ее в ветеринарную клинику, - заявляет Анастасия. 

Хозяйка кошки сказала, что опухоль предложили убрать вместе с котятами, однако она приняла решение не рисковать. После родов нарост продолжил расти.

Я отвезла кошечку в другую клинику, так как в той, куда я ее привезла в первый раз, очень плохо с ней обращались. Оказалось что у моей дорогой Милиссы рак. Предлагают усыпить, но я так не могу. Она же все таки член семьи. Но, к сожалению, у меня нет средств на операцию, - говорит Анастасия Гилева.

Сыктывкарка рассказала, что на операцию, процедуры и медикаменты для Милиссы требуется около 23 тысяч рублей:

  • Присыпка - около 700 рублей;
  • Обесболивающее - 258 рублей;
  • Спрей-зеленка - 990 рублей;
  • Антибиотики - 96 рублей за один укол;
  • Операция - 7000 рублей;
  • Облучение - 7000 рублей за каждое;

Если вы остались неравнодушны к этой истории и хотите помочь Милиссе, то переведите любую сумму на карту, привязанную к номеру телефона 89634866074 Жанетта Александровна Г. О всех тратах Анастасия будет сообщать на своей странице «ВКонтакте».

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