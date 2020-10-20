Фото дня от сыктывкарца: обитатели леса готовятся к зиме

Фото дня от сыктывкарца: обитатели леса готовятся к зиме20 октября 2020
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@alexrum
Горожане делятся удивительными снимками
@alexrum
- Моя шишечка, никому не отдам!
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