Названы лучшие продукты для кишечника

Пищевые волокна - лучший друг неповрежденной слизистой оболочки кишечника. Есть один вид - нерастворимые в воде волокна, которые бактерии не переваривают. Есть и другие водорастворимые волокна, которые бактерии расщепляют в толстой кишке. Это создает, среди прочего, жирные кислоты, которыми питаются хорошие соседи по комнате. Список продуктов от немецкого гастроэнтеролога, которые всегда будут держать ваш кишечник в здоровом состоянии, приводит «МедикФорум».

Бананы: богаты инулином. По словам гастроэнтеролога Андреаса Швирца, это волокно особенно благотворно влияет на рост противовоспалительных кишечных бактерий.

Рыба: в рыбе много ненасыщенных жирных кислот. Они усиливают выработку слизи, рост клеток и усиление защитной функции.

Мякоть фруктов: речь идет о веществах, вызывающих набухание: бактерии в кишечнике расщепляют вещества на короткоцепочечные жирные кислоты. Они, в свою очередь, питают слизистую оболочку. Наполнители можно найти, например, в тертой мякоти яблока или моркови.



Картофель в мундире: масляная кислота, в частности, является важным защитником кишечника. Как короткоцепочечная жирная кислота, она снабжает энергией клетки кишечника, точнее эпителиальные клетки. Они стимулируют рост слизистой оболочки кишечника.



Квашеная капуста:

- Решающим фактором является не то, что мы едим, а то, что из этого производят бактерии в нашем кишечнике. Если процессы ферментации поддерживаются, слизистая оболочка кишечника остается здоровой, - объясняет Андреас Швирц.

Все, что ферментируется, вытесняет патогенные бактерии и, таким образом, защищает слизистую оболочку кишечника.

Черный хлеб: содержит важную клетчатку и ценные углеводы.

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