В Коми медведь ворвался в жилой балок и съел всю крупу и макароны

Жители интинского поселка «35 километр» стали свидетелями того, на что способен ленивый медведь. Хищник в поисках пропитания разворотил жилой балок, пишет «Комиинформ».

Как рассказали местные жители, косолапый летом обитал в районе населенного пункта, но к людям не выходил. После того как выпал снег, местный хищник решил упростить себе задачу по поиску корма. В поселке на реке Косью есть пристань для лодок, катеров, стоят рыбацкие домики, люди ездят туда рыбачить и отдыхать, поэтому вдоль берега стоят балки. Один из них 18 октября стал объектом посягательств со стороны медведя. По словам очевидцев, за полтора часа до появления медведя в балке еще отдыхали хозяева. Хищник выбрал удачный момент, залез внутрь, навёл там «порядок» и съел крупу и макароны.

- Не боится. Пока не застрелят, будет пастись там. Людей много ездит, в балках крупы, сахар, соль, консервы - все, что не портится. Вот и ходит, ломает, еду ищет, - сделали вывод местные.

Сегодня на место происшествия приезжал хозяин, который решил обратиться к егерю для отстрела.

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