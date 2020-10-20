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В Коми медведь ворвался в жилой балок и съел всю крупу и макароны

В Коми медведь ворвался в жилой балок и съел всю крупу и макароны

20 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Сергей Мамонтов
Хищник выбрал удачный момент, залез внутрь, навёл там «порядок»

Жители интинского поселка «35 километр» стали свидетелями того, на что способен ленивый медведь. Хищник в поисках пропитания разворотил жилой балок, пишет «Комиинформ».

Как рассказали местные жители, косолапый летом обитал в районе населенного пункта, но к людям не выходил. После того как выпал снег, местный хищник решил упростить себе задачу по поиску корма.В поселке на реке Косью есть пристань для лодок, катеров, стоят рыбацкие домики, люди ездят туда рыбачить и отдыхать, поэтому вдоль берега стоят балки. Один из них 18 октября стал объектом посягательств со стороны медведя.По словам очевидцев, за полтора часа до появления медведя в балке еще отдыхали хозяева. Хищник выбрал удачный момент, залез внутрь, навёл там «порядок» и съел крупу и макароны. 

- Не боится. Пока не застрелят, будет пастись там. Людей много ездит, в балках крупы, сахар, соль, консервы - все, что не портится. Вот и ходит, ломает, еду ищет, - сделали вывод местные.

Сегодня на место происшествия приезжал хозяин, который решил обратиться к егерю для отстрела.

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Животные

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