Фото дня в Сыктывкаре: контраст огня осени и жемчужного снега

Фото: Ирина Сенюкова

Снегопады в столице Коми доставили горожанам не только неудобства, но и эстетичесое удовльствие: красные осенние листья на фоне белоснежных сугробов радуют глаз и душу. Именно один из таких снимков попадает сегодня в нашу рубрику «Фото дня».

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