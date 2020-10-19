Назван один из лучших продуктов для здоровья сердца

Назван один из лучших продуктов для здоровья сердца19 октября 2020
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Фрукт содержит витамины и питательные вещества, снижающие кровяное давление
Самым полезным фруктом для поддержания работы сердца является авокадо, утверждает доктор медицинских наук, лечащий кардиолог из Нью-Йорка Сюзанна Стейнбаум. Об этом пишет «МедикФорум».
- Авокадо содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые необходимы для здорового питания сердца. Эти типы жиров очень полезны – исследования связывают их со снижением воспаления и уровня «плохого» холестерина ЛПНП. Лично я съедаю по половинке каждый день, - сообщила кардиолог на портале Well+Good.
Кроме того, фрукт содержит витамины и питательные вещества, снижающие кровяное давление и уменьшающие воспаление, – например, магний и калий. Его клетчатка уменьшает риск метаболического синдрома – состояния, чреватого возникновением диабета и болезней сердца,
Врач посоветовала съедать половинку столь полезного для сердечной мышцы фрукта каждое утро. По словам медика, в плане оздоровления миокарда это «пища номер один».
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