Назван один из лучших продуктов для здоровья сердца

Самым полезным фруктом для поддержания работы сердца является авокадо, утверждает доктор медицинских наук, лечащий кардиолог из Нью-Йорка Сюзанна Стейнбаум. Об этом пишет «МедикФорум».

- Авокадо содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые необходимы для здорового питания сердца. Эти типы жиров очень полезны – исследования связывают их со снижением воспаления и уровня «плохого» холестерина ЛПНП. Лично я съедаю по половинке каждый день, - сообщила кардиолог на портале Well+Good.

Кроме того, фрукт содержит витамины и питательные вещества, снижающие кровяное давление и уменьшающие воспаление, – например, магний и калий. Его клетчатка уменьшает риск метаболического синдрома – состояния, чреватого возникновением диабета и болезней сердца,



Врач посоветовала съедать половинку столь полезного для сердечной мышцы фрукта каждое утро. По словам медика, в плане оздоровления миокарда это «пища номер один».

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