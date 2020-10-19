Ученые нашли 100% способ определить коронавирус

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для диагностики коронавируса стандартные глюкометры, пишут «Известия».

Как сказано в препринте научной статьи, при клинических испытаниях глюкометр выявлял инфекцию SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение одного часа со 100% чувствительностью и отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов со 100% специфичностью.

Если пациент болен, то прибор показывает уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне. Специалисты уверяют, что такой тест обладает стопроцентной точностью и его можно использовать в домашних условиях. Кроме того, сама технология применима для диагностики других заболеваний, пишут.

Поскольку глюкометры просты в использовании и считаются наиболее распространенным диагностическим инструментом во всем мире, то именно их и решили использовать ученые. Плюс, многие аппараты подключаются к смартфонам, что дает возможность интегрировать их с приложениями для отслеживания контактов поставщиками медицинских услуг и электронными медицинскими базами. Такая система обеспечит недорогую и быструю диагностику для масштабного распределенного скрининга коронавируса, заключили разработчики из Сан-Диего.

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