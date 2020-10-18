Фото дня в Сыктывкаре: немецкая овчарка на Красной горе

@akorablev

Сегодня классно позанимались поиском в замерзающем лесу. Совсем скоро до многих хороших локаций будет не добраться.

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