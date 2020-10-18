Ночью сильный снег, днем - дождь: погода в Сыктывкаре на 19 октября

Первый день недели порадует сыктывкарцев ночным снегом и дневным дождем. Ветер будет умеренный, температура преимущественно плюсовая.

Сыктывкар 19 октября:

Температура ночью: -1...+1 °C

Температура днём: +2...+4 °C

облачно с прояснениями

ночью сильный снег, днем временами

осадки (дождь, снег)

ветер: В, ЮВ, днем ЮЗ, умеренный