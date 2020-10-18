Ночью сильный снег, днем - дождь: погода в Сыктывкаре на 19 октября

Большую часть дня температура будет выше нуля
Ночью сильный снег, днем - дождь: погода в Сыктывкаре на 19 октября18 октября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Первый день недели порадует сыктывкарцев ночным снегом и дневным дождем. Ветер будет умеренный, температура преимущественно плюсовая.
Сыктывкар 19 октября:
Температура ночью: -1...+1 °C
Температура днём: +2...+4 °C
облачно с прояснениями
ночью сильный снег, днем временами
осадки (дождь, снег)
ветер: В, ЮВ, днем ЮЗ, умеренный
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
18 октября 2020, 19:00
Комментарии 0