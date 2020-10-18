Названы знаки Зодиака с максимальной совместимостью

В издании Pinkvilla назвали наиболее совместимые пары знаков зодиака, которые при благоприятных обстоятельствах смогли бы прожить вместе чуть ли не всю жизнь. Об этом сообщают «РИА Новости».

Одной из самых совместимых пар считается союз Близнецов и Овна. Энергичность и непредсказуемость — вот два слова, которые идеально описывают такую пару. Несмотря на то, что представители этих знаков любят поспорить, они быстро могут прийти к компромиссу. У этих знаков вообще много всего общего, поэтому они могут создать отличную пару.

Два огненных знака Лев и Стрелец — они оба под властью самой идеи любви. В то время как Льва впечатляет свежий и веселый нрав Стрельца, «лучника» привлекают лидерские качества партнера. Вместе эти знаки привносят в жизнь друг друга счастье, азарт и, конечно же, любовь.

Самое лучшее в отношениях Козерога и Тельца — между ними тоже много общего. Представители обоих этих знаков спокойные и надежные люди, которые умеют строить крепкие и долгосрочные отношения. Козероги и Тельцы — идеальные партнеры по жизни и в бизнесе. Если им удастся проработать незначительные проблемы, ничто не сможет помешать их счастью.

Чувствительный Рак в тандеме с таинственным Скорпионом могут создать одну из самых прочных пар. Эти водные знаки находят утешение друг в друге. Однако несмотря на то, что они почти идеально подходят друг другу, между ними могут возникнуть некоторые проблемы, которые необходимо будет решить.

Водолеи и Весы — мощный союз. Уравновешенные Весы прекрасно сочетаются с решительным Водолеем, тем более, что оба этих знака относятся к одной стихи — воздуха. Выдающейся эту пару делает еще и то, что они с полуслова умеют считывать мысли и понимать друг друга.

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