Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды
Главная
Новости
Названы знаки Зодиака с максимальной совместимостью

Названы знаки Зодиака с максимальной совместимостью

18 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Узнайте, совместимы ли вы с партнером

В издании Pinkvilla назвали наиболее совместимые пары знаков зодиака, которые при благоприятных обстоятельствах смогли бы прожить вместе чуть ли не всю жизнь. Об этом сообщают «РИА Новости».

Одной из самых совместимых пар считается союз Близнецов и Овна. Энергичность и непредсказуемость — вот два слова, которые идеально описывают такую пару. Несмотря на то, что представители этих знаков любят поспорить, они быстро могут прийти к компромиссу. У этих знаков вообще много всего общего, поэтому они могут создать отличную пару.

Два огненных знака Лев и Стрелец — они оба под властью самой идеи любви. В то время как Льва впечатляет свежий и веселый нрав Стрельца, «лучника» привлекают лидерские качества партнера. Вместе эти знаки привносят в жизнь друг друга счастье, азарт и, конечно же, любовь.

Самое лучшее в отношениях Козерога и Тельца — между ними тоже много общего. Представители обоих этих знаков спокойные и надежные люди, которые умеют строить крепкие и долгосрочные отношения. Козероги и Тельцы — идеальные партнеры по жизни и в бизнесе. Если им удастся проработать незначительные проблемы, ничто не сможет помешать их счастью.

Чувствительный Рак в тандеме с таинственным Скорпионом могут создать одну из самых прочных пар. Эти водные знаки находят утешение друг в друге. Однако несмотря на то, что они почти идеально подходят друг другу, между ними могут возникнуть некоторые проблемы, которые необходимо будет решить.

Водолеи и Весы — мощный союз. Уравновешенные Весы прекрасно сочетаются с решительным Водолеем, тем более, что оба этих знака относятся к одной стихи — воздуха. Выдающейся эту пару делает еще и то, что они с полуслова умеют считывать мысли и понимать друг друга.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен» 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Гороскоп

Читайте также: Снег и холод: синоптики рассказали о погоде на рабочей неделе

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Российском законе закрепят понятия «масочного режима» и «самоизоляции» Посмотреть все

Редакция рекомендует

16 октября
Фото дня в Коми: заснеженные берега Ухты Читать
12 октября
Подборка «удаленных» вакансий для сыктывкарцев Читать
09 октября
Эксперты назвали способ правильно варить картофель Читать
Посмотреть все
16 октября В библиотеки Коми поступила новинка «Северные рыбы. Бассейн реки Печоры»
Загрузка...

Новости России и мира

03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru