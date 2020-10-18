Директор и журналист-копирайтер: подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев с зарплатой от 30 тысяч рублей

В Сыктывкаре многие до сих пор продолжают искать высокооплачиваемую работу. Портал PG11.ru составил для вас подборку актуальных вакансий с зарплатой от 30 тысяч рублей в месяц.

Менеджер по закупкам

В известную организацию требуется менеджер по закупкам с опытом работы от одного до трех лет. Компания предлагает стабильную и своевременную заработную плату, оформление по ТК, корпоративные скидки на продукцию. Работа в дружном молодом коллективе, возможность расти и развиваться в компании.

Обязанности:

формирование заказов у существующих поставщиков;

отслеживание поступлений и товарного запаса на склад;

поиск новых поставщиков;

Требования:

знание товара;

желателен опыт работы в закупке/продажах товара не менее 1 года.

Условия:

5 дневная рабочая неделя;

оплачиваемый отпуск.

Зарплата от 40 000 до 50 000 рублей на руки.

Специалист по тендерной документации

Обязанности:

описание товара под требования ФЗ 44, фз 223;

составление первой части заявки на участие в тендере (подбор оборудование под ТЗ, составление заявки на участие в тендере);

контроль поставки товара по заключенным договорам;

составление первичных документов на отгрузку в 1С;

Требования:

желателен опыт работы в продажах/закупке товаров;

желателен опыт работы с ФЗ 44, ведения переговоров;

внимательность при работе с документами;

Условия:

интересная работа в дружном, молодом коллективе;

оплачиваемый отпуск;

обучение (за новым сотрудником закрепляется куратор);

курсы повышения квалификации;

5-дневная рабочая неделя; с 9 до 18 часов.

фиксированная часть + % от продаж.

Зарплата от 30 000 до 60 000 рублей на руки.

Директор филиала

В крупную компанию объявили конкурс на должность директор филиала.

Обязанности:

Построение и развитие качественной системы продаж на территории Республики Коми;

Расширение присутствия продукции компании и рост объемов продаж;

Подбор, обучение и контроль деятельности команды продаж;

Решение административных вопросов, связанных с функционированием филиала;

Контроль за расходованием денежных средств и использованием материальных ценностей;

Обеспечение эффективного взаимодействия всех структурных подразделений (команда продаж, логистика, склад, бухгалтерия).

Требования:

Успешный опыт в продажах в сфере FMCG на должностях руководитель филиала/ НОП;

Навыки ведения переговоров с первыми лицами компаний;

Развитые управленческие навыки (планирование, мотивация, организация, контроль);

Отличное владение ПК, офисными пакетами и умение работать в CRM;

Умение добиваться целей и высоких результатов;

Проактивность и целеустремленность.

Условия:

Высокий уровень дохода;

Компенсация затрат на мобильную связь и ГСМ;

Возможность продавать качественные и востребованные продукты на рынке;

Корпоративное обучение, поддержка руководителя.

Зарплата от 120 000 рублей на руки.

Специалист выездных продаж

Крупный оператор сотовой связи ищет специалиста по продажам.

Обязанности:

распространение SIM-карт в городе и малых населенных пунктах;

привлечение клиентов, раздача листовок в многолюдных местах (рынки, магазины, автовокзал и др);

консультирование по тарифам и акциям компании;

регистрация новых абонентов, формирование отчетности;

Требования:

активность, готовность к разъездной работе;

опыт работы в продажах или промоутером будет преимуществом;

ответственность и внимательность при работе с документами;

Условия работы:

официальное оформление по договору в соответствии с законодательством РФ;

разъездной характер работы;

высокий уровень дохода;

возможность развития как в продажах, так и в других подразделениях компании;

Зарплата 39 000 рублей.

Журналист-копирайтер

Компания ищет специалиста для описания реализованных проектов, создания новостей и интересных обзоров.

Обязанности:

Описание выполненных проектов компании;

Самостоятельный поиск информации в интернете, брифинг и интервьюирование заказчиков, сбор информации внутри компании;

Подготовка текстов для сайтов и посадочных страниц;

Создание текстов для рекламных кампаний и акций;

Создание текстов для постов в социальных сетях;

Описание продуктовых предложений;

Нейминг, слоганы, тексты для баннеров;

Подготовка текстов для e-mail рассылок.

Требования:

Опыт создание материалов «с нуля»;

Умение самостоятельно оценивать сроки и объём работ;

Наличие портфолио. Предпочтение отдаётся кандидатам с текстами на бизнес-тематики.

Зарплата от 35 000 рублей на руки.