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Директор и журналист-копирайтер: подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев с зарплатой от 30 тысяч рублей

Директор и журналист-копирайтер: подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев с зарплатой от 30 тысяч рублей

18 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Директор организации будет получать от 120 000 рублей

В Сыктывкаре многие до сих пор продолжают искать высокооплачиваемую работу. Портал PG11.ru составил для вас подборку актуальных вакансий с зарплатой от 30 тысяч рублей в месяц. 

Менеджер по закупкам

В известную организацию требуется менеджер по закупкам с опытом работы от одного до трех лет. Компания предлагает стабильную и своевременную заработную плату, оформление по ТК, корпоративные скидки на продукцию. Работа в дружном молодом коллективе, возможность расти и развиваться в компании.

Обязанности:

  • формирование заказов у существующих поставщиков;
  • отслеживание поступлений и товарного запаса на склад;
  • поиск новых поставщиков;

Требования:

  • знание товара;
  • желателен опыт работы в закупке/продажах товара не менее 1 года.

Условия:

  • 5 дневная рабочая неделя;
  • оплачиваемый отпуск.

Зарплата от 40 000 до 50 000 рублей на руки.

Специалист по тендерной документации

Обязанности:

  • описание товара под требования ФЗ 44, фз 223;
  • составление первой части заявки на участие в тендере (подбор оборудование под ТЗ, составление заявки на участие в тендере);
  • контроль поставки товара по заключенным договорам;
  • составление первичных документов на отгрузку в 1С;

Требования:

  • желателен опыт работы в продажах/закупке товаров;
  • желателен опыт работы с ФЗ 44, ведения переговоров;
  • внимательность при работе с документами;

Условия:

  • интересная работа в дружном, молодом коллективе;
  • оплачиваемый отпуск;
  • обучение (за новым сотрудником закрепляется куратор);
  • курсы повышения квалификации;
  • 5-дневная рабочая неделя; с 9 до 18 часов.
  • фиксированная часть + % от продаж.

Зарплата от 30 000 до 60 000 рублей на руки.

Директор филиала

В крупную компанию объявили конкурс на должность директор филиала. 

Обязанности:

  • Построение и развитие качественной системы продаж на территории Республики Коми;
  • Расширение присутствия продукции компании и рост объемов продаж;
  • Подбор, обучение и контроль деятельности команды продаж;
  • Решение административных вопросов, связанных с функционированием филиала;
  • Контроль за расходованием денежных средств и использованием материальных ценностей;
  • Обеспечение эффективного взаимодействия всех структурных подразделений (команда продаж, логистика, склад, бухгалтерия).

Требования:

  • Успешный опыт в продажах в сфере FMCG на должностях руководитель филиала/ НОП;
  • Навыки ведения переговоров с первыми лицами компаний;
  • Развитые управленческие навыки (планирование, мотивация, организация, контроль);
  • Отличное владение ПК, офисными пакетами и умение работать в CRM;
  • Умение добиваться целей и высоких результатов;
  • Проактивность и целеустремленность.

Условия:

  • Высокий уровень дохода;
  • Компенсация затрат на мобильную связь и ГСМ;
  • Возможность продавать качественные и востребованные продукты на рынке;
  • Корпоративное обучение, поддержка руководителя.

Зарплата от 120 000 рублей на руки.

Специалист выездных продаж

Крупный оператор сотовой связи ищет специалиста по продажам. 

Обязанности:

  • распространение SIM-карт в городе и малых населенных пунктах;
  • привлечение клиентов, раздача листовок в многолюдных местах (рынки, магазины, автовокзал и др);
  • консультирование по тарифам и акциям компании;
  • регистрация новых абонентов, формирование отчетности;

Требования:

  • активность, готовность к разъездной работе;
  • опыт работы в продажах или промоутером будет преимуществом;
  • ответственность и внимательность при работе с документами;

Условия работы:

  • официальное оформление по договору в соответствии с законодательством РФ;
  • разъездной характер работы;
  • высокий уровень дохода;
  • возможность развития как в продажах, так и в других подразделениях компании;

Зарплата 39 000 рублей.

Журналист-копирайтер

Компания ищет специалиста для описания реализованных проектов, создания новостей и интересных обзоров.

Обязанности:

  • Описание выполненных проектов компании;
  • Самостоятельный поиск информации в интернете, брифинг и интервьюирование заказчиков, сбор информации внутри компании;
  • Подготовка текстов для сайтов и посадочных страниц;
  • Создание текстов для рекламных кампаний и акций;
  • Создание текстов для постов в социальных сетях;
  • Описание продуктовых предложений;
  • Нейминг, слоганы, тексты для баннеров;
  • Подготовка текстов для e-mail рассылок.

Требования:

  • Опыт создание материалов «с нуля»;
  • Умение самостоятельно оценивать сроки и объём работ;
  • Наличие портфолио. Предпочтение отдаётся кандидатам с текстами на бизнес-тематики.

Зарплата от 35 000 рублей на руки. 

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