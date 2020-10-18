Директор и журналист-копирайтер: подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев с зарплатой от 30 тысяч рублей

Директор и журналист-копирайтер: подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев с зарплатой от 30 тысяч рублей18 октября 2020
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Директор организации будет получать от 120 000 рублей
В Сыктывкаре многие до сих пор продолжают искать высокооплачиваемую работу. Портал PG11.ru составил для вас подборку актуальных вакансий с зарплатой от 30 тысяч рублей в месяц.
Менеджер по закупкам
В известную организацию требуется менеджер по закупкам с опытом работы от одного до трех лет. Компания предлагает стабильную и своевременную заработную плату, оформление по ТК, корпоративные скидки на продукцию. Работа в дружном молодом коллективе, возможность расти и развиваться в компании.
Обязанности:
- формирование заказов у существующих поставщиков;
- отслеживание поступлений и товарного запаса на склад;
- поиск новых поставщиков;
Требования:
- знание товара;
- желателен опыт работы в закупке/продажах товара не менее 1 года.
Условия:
- 5 дневная рабочая неделя;
- оплачиваемый отпуск.
Зарплата от 40 000 до 50 000 рублей на руки.
Специалист по тендерной документации
Обязанности:
- описание товара под требования ФЗ 44, фз 223;
- составление первой части заявки на участие в тендере (подбор оборудование под ТЗ, составление заявки на участие в тендере);
- контроль поставки товара по заключенным договорам;
- составление первичных документов на отгрузку в 1С;
Требования:
- желателен опыт работы в продажах/закупке товаров;
- желателен опыт работы с ФЗ 44, ведения переговоров;
- внимательность при работе с документами;
Условия:
- интересная работа в дружном, молодом коллективе;
- оплачиваемый отпуск;
- обучение (за новым сотрудником закрепляется куратор);
- курсы повышения квалификации;
- 5-дневная рабочая неделя; с 9 до 18 часов.
- фиксированная часть + % от продаж.
Зарплата от 30 000 до 60 000 рублей на руки.
Директор филиала
В крупную компанию объявили конкурс на должность директор филиала.
Обязанности:
- Построение и развитие качественной системы продаж на территории Республики Коми;
- Расширение присутствия продукции компании и рост объемов продаж;
- Подбор, обучение и контроль деятельности команды продаж;
- Решение административных вопросов, связанных с функционированием филиала;
- Контроль за расходованием денежных средств и использованием материальных ценностей;
- Обеспечение эффективного взаимодействия всех структурных подразделений (команда продаж, логистика, склад, бухгалтерия).
Требования:
- Успешный опыт в продажах в сфере FMCG на должностях руководитель филиала/ НОП;
- Навыки ведения переговоров с первыми лицами компаний;
- Развитые управленческие навыки (планирование, мотивация, организация, контроль);
- Отличное владение ПК, офисными пакетами и умение работать в CRM;
- Умение добиваться целей и высоких результатов;
- Проактивность и целеустремленность.
Условия:
- Высокий уровень дохода;
- Компенсация затрат на мобильную связь и ГСМ;
- Возможность продавать качественные и востребованные продукты на рынке;
- Корпоративное обучение, поддержка руководителя.
Зарплата от 120 000 рублей на руки.
Специалист выездных продаж
Крупный оператор сотовой связи ищет специалиста по продажам.
Обязанности:
- распространение SIM-карт в городе и малых населенных пунктах;
- привлечение клиентов, раздача листовок в многолюдных местах (рынки, магазины, автовокзал и др);
- консультирование по тарифам и акциям компании;
- регистрация новых абонентов, формирование отчетности;
Требования:
- активность, готовность к разъездной работе;
- опыт работы в продажах или промоутером будет преимуществом;
- ответственность и внимательность при работе с документами;
Условия работы:
- официальное оформление по договору в соответствии с законодательством РФ;
- разъездной характер работы;
- высокий уровень дохода;
- возможность развития как в продажах, так и в других подразделениях компании;
Зарплата 39 000 рублей.
Журналист-копирайтер
Компания ищет специалиста для описания реализованных проектов, создания новостей и интересных обзоров.
Обязанности:
- Описание выполненных проектов компании;
- Самостоятельный поиск информации в интернете, брифинг и интервьюирование заказчиков, сбор информации внутри компании;
- Подготовка текстов для сайтов и посадочных страниц;
- Создание текстов для рекламных кампаний и акций;
- Создание текстов для постов в социальных сетях;
- Описание продуктовых предложений;
- Нейминг, слоганы, тексты для баннеров;
- Подготовка текстов для e-mail рассылок.
Требования:
- Опыт создание материалов «с нуля»;
- Умение самостоятельно оценивать сроки и объём работ;
- Наличие портфолио. Предпочтение отдаётся кандидатам с текстами на бизнес-тематики.
Зарплата от 35 000 рублей на руки.
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