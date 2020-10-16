Фото дня в Коми: заснеженные берега Ухты

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Коми: заснеженные берега Ухты16 октября 2020
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@deniss_davydov
@deniss_davydov
Старый мост через реку Ухту
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16 октября 2020, 17:10
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