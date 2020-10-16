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Названы продукты, усиливающие головную боль

Названы продукты, усиливающие головную боль

16 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Freepik.com
Причиной дискомфорта могут стать самые разнообразные факторы

При головной боли следует отказаться от некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание La Vanguardia.

Как отметили диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес, причиной головной боли могут стать самые разнообразные факторы.

- Когда периодически возникают головные боли, важно найти причину и обратиться к врачу. <…> Кроме того, нужно внести изменения как в диету, так и в привычки, что в случае головной боли легкой или средней интенсивности, как правило, позволяет улучшить общее состояние, — пояснила Бакера.

В частности, при головной боли следует отказаться от голубых сыров. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество гистамина — производного аминокислоты гистидин.

По этой же причине следует ограничивать употребление цитрусовых, которые также богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект.

По словам специалистов, головную боль может вызывать и кофе. Три или более порции кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью, при этом сокращение употребления кофеина также может стать причиной болей.

Из-за высокого содержания гистамина людям, страдающим головной болью, следует исключить употребление авокадо, даже несмотря на то, что этот продукт богат полезными для сердца жирными кислотами.

Большое количество гистамина содержится и в красном вине. Если человек страдает головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки, подчеркнул Санчес.

В колбасных изделиях также содержится большое количество гистамина, в них, помимо этого, достаточно насыщенных жиров низкого качества, поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки, добавила Бакера.

В целом, по словам диетолога, пациентам, страдающим головной болью, нужно стараться есть каждые три часа.

- Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частые перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше, — заключила она.

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Еда Здоровье

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