На бизнес с нуля решится не каждый. Продумывать все до мелочей, брать кредиты, искать помещение, людей в команду, клиентов, заниматься рекламой и отдавать все свободное время в его развитие - не все способны через это пройти. Поэтому сейчас популярны уже готовые варианты, в которых риск того, что дело не окупится, сведены к минимуму. К тому же работать с готовым продуктом всегда проще. Портал PG11.ru собрал наиболее интересные предложения от сыктывкарцев.

Фитнес-клуб - 4 900 000 рублей

Продается готовый прибыльный бизнес - популярный фитнес-клуб в самом центре города, который работает уже 7 лет. Продавец уверяет, что трудится здесь сплоченный коллектив настоящих профессионалов. Есть развитые страницы в соцсетях, функциональный сайт. Полная окупаемость - менее, чем 3 года. Частный детский сад - 900 000 рублей

Дeтский сад ycпeшнo paбoтaeт 8 лет, в тoм числе и в летние месяцы. Имеется готовая клиентская база с высоким уровнем доверия к организации. Филиал находится в центре города, пoмeщeниe - 90 кв.м., хороший ремонт. Apeндa - 50 000 рублей в месяц. Что здесь есть:

раздевалка

игpoвaя c дeтcкoй мeбeлью и игрушками

спальня

санузел

прогулочная площадка

комната для персонала

Продавец пишет, что здесь работают обученный регламентам персонал, пeдaгoги-пpoфeccиoнaлы. Проводятся дополнительные занятия по выходным. Имеется готовая страница во «ВКонтакте», Инcтaгpaм, пакет всех необходимых документов. Чистая прибыль - 40000-150000 рублей. Пpичинa пpoдaжи - переезд в другой город. Продавец ищет ответственного покупателя, готов ему на первых порах помочь и всему обучить. Спортивный паб - 1 800 000 рублей

Продается готовый бизнес, который работает более 5 лет. Находится в центре города. Обладает высокой проходимостью. Сотрудничает со спортивными организациями города. Имеется большой экран + 3ТВ, свой сайт, раскрученная группа во «ВКонтакте». Установлено 16 кранов на 16 сортов крафтовых напитков, холодильник для снеков, стеллажи и полки для сухих закусок. Экспресс-парикмахерская - 650 000 рублей

Сыктывкарка продает салон-парикмахерскую нового уровня. Здесь есть:

зона ожидания

зона оказания услуг

кабинет (массаж/шугаринг)

зона приёма пищи и отдыха сотрудников.

Оснащён камерами видеонаблюдения, приточной вентиляцией, системой пожаротушения и водонагревателем. Расположен в районе Ж/Д вокзала. Нанимать администратора, кассира и бухгалтера не придется: здесь работает терминал самообслуживания, который способен их заменить. Имеется наработанная клиентская база. Владелица парикмахерской пишет, что прибыль будет идти уже с первого месяца. Стоматология - 5 000 000 рублей

Сыктывкарец продает действующую стоматологию площадью 86 кв.м. Имеются все необходимые документы, лицензия. Клиника рассчитана на две стоматологические установки, но есть возможность установки третьего кресла. Стоматология расположена в центре города, хорошо просматривается, полностью оснащена всем необходимым. Половина помещения - только после ремонта, весь штат сотрудников сохранен. Клинике 8 лет. Имеется большая клиентская база. Организация без долгов, все проверки Роспотребнадзора пройдены, все прозрачно.

Шоурум женской одежды - 370 000 рублей

В связи с переездом продается шоурум в центре города. К нему прилагаются активные страницы во «ВКонтакте» и Инстаграм. Страницы раскручены, клиентская база - с 2015 года. Стабильный доход от 100 000 рублей. Будущему владельцу продавец оставит всю одежду, которая будет на момент продажи. Доставка роллов, пиццы - 900 000 рублей

Завершает подборку бизнес по доставке роллов и пиццы, который продается в связи переездом. Есть все необходимое для работы. Продавец рассказывает, что он и сейчас функционирует и приносит прибыль, и если бы не переезд, на продажу бы не выставил. Окупаемость - меньше года.