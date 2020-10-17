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Фитнес-клуб, стоматология и спортивный паб: топ-7 готовых бизнесов, которые продают сыктывкарцы

Фитнес-клуб, стоматология и спортивный паб: топ-7 готовых бизнесов, которые продают сыктывкарцы

17 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Варианты на рынке представлены самые разные

На бизнес с нуля решится не каждый. Продумывать все до мелочей, брать кредиты, искать помещение, людей в команду, клиентов, заниматься рекламой и отдавать все свободное время в его развитие - не все способны через это пройти. Поэтому сейчас популярны уже готовые варианты, в которых риск того, что дело не окупится, сведены к минимуму. К тому же работать с готовым продуктом всегда проще. Портал PG11.ru собрал наиболее интересные предложения от сыктывкарцев.

Фитнес-клуб - 4 900 000 рублей

Продается готовый прибыльный бизнес - популярный фитнес-клуб в самом центре города, который работает уже 7 лет. Продавец уверяет, что трудится здесь сплоченный коллектив настоящих профессионалов. Есть развитые страницы в соцсетях, функциональный сайт. Полная окупаемость - менее, чем 3 года.Частный детский сад - 900 000 рублей 

Дeтский сад ycпeшнo paбoтaeт 8 лет, в тoм числе и в летние месяцы. Имеется готовая клиентская база с высоким уровнем доверия к организации. Филиал находится в центре города, пoмeщeниe - 90 кв.м., хороший ремонт. Apeндa - 50 000 рублей в месяц. Что здесь есть: 

  • раздевалка
  • игpoвaя c дeтcкoй мeбeлью и игрушками
  • спальня
  • санузел
  • прогулочная площадка
  • комната для персонала

Продавец пишет, что здесь работают обученный регламентам персонал, пeдaгoги-пpoфeccиoнaлы. Проводятся дополнительные занятия по выходным. Имеется готовая страница во «ВКонтакте», Инcтaгpaм, пакет всех необходимых документов. Чистая прибыль - 40000-150000 рублей. Пpичинa пpoдaжи - переезд в другой город. Продавец ищет ответственного покупателя, готов ему на первых порах помочь и всему обучить. Спортивный паб - 1 800 000 рублей 

Продается готовый бизнес, который работает более 5 лет. Находится в центре города. Обладает высокой проходимостью. Сотрудничает со спортивными организациями города. Имеется большой экран + 3ТВ, свой сайт, раскрученная группа во «ВКонтакте». Установлено 16 кранов на 16 сортов крафтовых напитков, холодильник для снеков, стеллажи и полки для сухих закусок.Экспресс-парикмахерская - 650 000 рублей 

Сыктывкарка продает салон-парикмахерскую нового уровня. Здесь есть: 

  • зона ожидания
  • зона оказания услуг
  • кабинет (массаж/шугаринг)
  • зона приёма пищи и отдыха сотрудников.

Оснащён камерами видеонаблюдения, приточной вентиляцией, системой пожаротушения и водонагревателем. Расположен в районе Ж/Д вокзала. Нанимать администратора, кассира и бухгалтера не придется: здесь работает терминал самообслуживания, который способен их заменить. Имеется наработанная клиентская база. Владелица парикмахерской пишет, что прибыль будет идти уже с первого месяца. Стоматология - 5 000 000 рублей 

Сыктывкарец продает действующую стоматологию площадью 86 кв.м. Имеются все необходимые документы, лицензия. Клиника рассчитана на две стоматологические установки, но есть возможность установки третьего кресла. Стоматология расположена в центре города, хорошо просматривается, полностью оснащена всем необходимым. Половина помещения - только после ремонта, весь штат сотрудников сохранен.Клинике 8 лет. Имеется большая клиентская база. Организация без долгов, все проверки Роспотребнадзора пройдены, все прозрачно.

Шоурум женской одежды - 370 000 рублей

В связи с переездом продается шоурум в центре города. К нему прилагаются активные страницы во «ВКонтакте» и Инстаграм. Страницы раскручены, клиентская база - с 2015 года. Стабильный доход от 100 000 рублей. Будущему владельцу продавец оставит всю одежду, которая будет на момент продажи.Доставка роллов, пиццы - 900 000  рублей 

Завершает подборку бизнес по доставке роллов и пиццы, который продается в связи переездом. Есть все необходимое для работы. Продавец рассказывает, что он и сейчас функционирует и приносит прибыль, и если бы не переезд, на продажу бы не выставил. Окупаемость - меньше года. 

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