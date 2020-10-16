Топ-5 дорогостоящих квартир для аренды в Сыктывкаре

Жить в больших квартирах с богатой мебелью и современным ремонтом - мечта многих. Покупать свою, зачастую, ноша непосильная. А иногда в этом и просто нет необходимости. В качестве альтернативы можно рассмотреть аренду, которая хоть и на время, но даст прикоснуться к мечте. Портал PG11.ru составил подборку самых дорогих квартир для аренды в Сыктывкаре, в которые можно заселиться хоть завтра.

1. 3-комнатная квартира - 70 000 рублей в месяц

Начинает подборку квартира площадью 118 квадратных метров по адресу: улица Свободы, 23. Мебель, техника - все есть. Выполнен современный ремонт. Дополнительно необходимо будет оплачивать коммунальные платежи. 2. 5-комнатная квартира - 65 000 рублей в месяц

В аренду сдается двухуровневая пятикомнатная квартира (таунхаус) общей площадью 225,7 квадратных метра. Расположена она по адресу: Октябрьский проспект, д. 29/1 (район Мичуринского парка).

Общее описание: пять комнат, оборудованных кондиционерами, два туалета с душевыми кабинами. Есть цокольный этаж, на нем располагается сауна с душевой, бильярдная, комната отдыха. Квартира находится в собственности. Возможна продажа: стоимость - 12 000 000 руб. 3. 2-комнатная квартира - 60 000 рублей в месяц

Сдаётся в аренду на длительный срок комфортабельная квартира в нижней части города Сыктывкара по улице Советская, 52. Общая площадь - 100 квадратных метров. В шаговой доступности все административные организации города, Кировский парк, аэропорт. Квартира оборудована новой итальянской мебелью и бытовой техникой: телевизор, холодильник, посудомоечная и стиральная машины, кондиционер, водонагреватель, видеодомофон, сигнализация, Wi-Fi. Предназначена для проживания 1-2 человек, без домашних животных.

4. 2-комнатная квартира - 40 000 рублей в месяц

Сдается в аренду элитная квартира с современным качественным ремонтом в районе Орбита. Вариант «заходи и живи». Продавец уверяет, что квартира просторная и светлая, а из окна можно лицезреть прекрасные виды. Из техники здесь есть телевизор, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник. Также имеются телефон, интернет, кабельное телевидение, фильтры для воды, счетчики холодной и горячей воды, счетчик тепла, домофон, система водонагрева. Посуда и постельные принадлежности предоставляются. В шаговой доступности ТЦ «Макси», «Июнь», «Хозарсенал», Сбербанк. Ремонт в квартире выполнен по дизайн-проекту. 5. 4-комнатная квартира - 38 000 рублей в месяц

Квартира находится в самом центре города на Куратова, 91. Все в шаговой доступности: школа и детский сад - во дворе дома, Кировский и Мичуринский парки, ТРЦ «Рублик», Сбербанк, «Магнит», «Пятерочка», ЦУМ, стадион, бассейн, площадь.

Окна выходят на обе стороны дома: улицу и во двор. В квартире большой и просторный зал, удобный кабинет с выходом на застекленную лоджию и уютная кухня с обеденной зоной (около 20 квадратных метров) также с выходом на лоджию. Имеется прачечная, отдельно гардероб. Во всей квартире установлены деревянные стеклопакеты.

На площадке только одна квартира. Чистый, ухоженный закрытый двор, нет проблем с парковкой. Аренда - 38 000 руб./мес + к/у, свет, газ, вода по счетчикам.