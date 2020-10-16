Минфин Коми предложил потратить на борьбу с COVID-19 более миллиарда рублей

На октябрьском заседании сессии Госсовет Коми примет поправки в республиканский бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. В частности, Минфин РК предлагает изменить расходную часть бюджета, сообщает «Комиинформ».

Согласно пояснительной записке, расходная часть бюджета увеличится на 1 млрд 131 млн 205 тыс. рублей в 2020 году, следовательно, дефицит увеличится на аналогичную сумму. В случае одобрения предлагаемых поправок в региональный бюджет прогнозируемые расходы будут направлены на госпрограмму по развитию здравоохранения.

Куда будут направлены средства:

почти 300 млн - на погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования;

15,7 млн рублей - на закупку лекарственных препаратов для создания резерва при лечении новой коронавирусной инфекции на случай отсутствия закупки в медицинских организациях;

почти семь млн рублей - на проведение заключительной дезинфекции в домашних очагах пациентов с COVID-19;

358 млн рублей - на стимулирующие выплаты медикам;

231,5 млн рублей - на оснащение коечного фонда больных коронавирусом;

2,5 млн рублей - на ремонт Печорской ЦРБ;

14,6 млн рублей - на закуп двух стерилизаторов, расходных материалов и белья, используемых при работе с пациентами с коронавирусной инфекцией в Ухтинскую горольницу №1;

55,2 млн рублей - на финансовое обеспечение санитарно-авиационной эвакуации пациентов ввиду сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19.

Расходы республиканского бюджета на 2020 год составят 94 млрд 544 млн 363 тыс. рублей, а дефицит - 8 млрд 540 млн 864 тыс. рублей.

На 13 октября в Коми лабораторно подтверждено 10 387 (+159) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровел 8222 (+110) человека. Всего с начала пандемии умерло 150 (+4) пациентов.

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