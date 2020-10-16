Первый мощный снегопад: подборка крутых фото от сыктывкарцев

Первый мощный снегопад: подборка крутых фото от сыктывкарцев16 октября 2020
elenamironovaВозрастное ограничение: 0+
Фото @nagasilence
Горожане поделились удивительными кадрами
15 октября в Сыктывкаре прошел первый мощный снегопад. Всего за несколько часов весь город преобразился. Сыктывкарцы были очень рады этому событию и с удовольствием делились своими фото и эмоциями в соцсети Instagram. Портал PG11.ru собрал самые лучшие из них.
@janbermez
- Зима оказалась ближе, чем я думала.
@kris__r
@nagasilence
@sevlena1993
- Дыхание зимы, вот так неожиданно зима настала.
@maria.amari
- Наше снежное безумие продолжается. Сегодня поняла, что очень люблю зиму и снег.
@akorablev
- Первый серьёзный снегопад традиционно вызывает неподдельный интерес. Ещё больше снега в ленту!
@dwarf.life
- Мой первый в этом году снеговик!
@prosto__nadezhda
- Зима пришла...
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