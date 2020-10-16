Первый мощный снегопад: подборка крутых фото от сыктывкарцев

15 октября в Сыктывкаре прошел первый мощный снегопад. Всего за несколько часов весь город преобразился. Сыктывкарцы были очень рады этому событию и с удовольствием делились своими фото и эмоциями в соцсети Instagram. Портал PG11.ru собрал самые лучшие из них.

@janbermez

- Зима оказалась ближе, чем я думала.

@kris__r

@nagasilence

@sevlena1993

- Дыхание зимы, вот так неожиданно зима настала.





@maria.amari

- Наше снежное безумие продолжается. Сегодня поняла, что очень люблю зиму и снег.





@akorablev

- Первый серьёзный снегопад традиционно вызывает неподдельный интерес. Ещё больше снега в ленту!





@dwarf.life

- Мой первый в этом году снеговик!





@prosto__nadezhda

- Зима пришла...





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