Названы признаки бессимптомного течения COVID-19

На заболевание коронавирусной инфекцией могут указывать изменения вкуса и потеря обоняния, эти последствия заражения проявляются даже в отсутствии прочей симптоматики, типичной для других вирусных инфекций дыхательных путей. Об этом сообщила врач-биофизик Нелли Соседова, передает Sputnik.

- У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики, — пояснила она.

Специалист уточнила, что опасность может представлять пневмония, которая развивается при COVID-19 и в некоторых случаях так же протекает без внешних признаков. По словам Соседовой, она может сопровождаться только кратковременным повышением температуры, но есть и случаи, когда люди переносят воспаление легких без температуры.

- Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком, — предостерегла врач.

Она напомнила, что в таком случае поражение легких поможет выявить компьютерная томография (КТ).

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко указывал потерю вкуса и запаха как одно из характерных отличий коронавирусной инфекции от гриппа. Во время гриппа, по его словам, обоняние может притупляться, но не исчезает полностью. Кроме того, в отличие от гриппа, при котором пневмония выступает вторичным явлением, при коронавирусе поражение легких является доминантным, и у человека возникает затрудненное дыхание, передает РБК.

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