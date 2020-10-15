В Коми пенсионерам продлили режим самоизоляции

В Коми вновь обновили указ о введении режима повышенной готовности. В нем отражены все последние изменения и дополнения, передает «Комиинформ».

Основные ограничения, которые действуют сейчас

До 15 ноября на всей территории Коми запрещено проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий.

Также до 15 ноября приостановлена работа досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

До 28 октября продлен режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).

Работающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше на самоизоляции больничный лист будет исчисляться с 1 октября по 14 октября 2020 года включительно и с 15 октября по 28 октября 2020 года включительно.

Отдыхающим, вернувшимся из-за рубежа, запрещено выходить из дома до получения результатов теста на коронавирус.

В течение трех календарных дней со дня прибытия воздушным транспортом на территорию Российской Федерации из-за ее пределов гражданину необходимо пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на портале госуслуг, заполнив специальную форму.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства.

Организациям, применяющим вахтовый метод работы с привлечением местных трудовых ресурсов, разрешено осуществлять временную изоляцию (обсервацию) работников на территории Республики Коми. Если для обеспечения работы предприятия привлекаются трудовые ресурсы из других регионов, то изоляцию (обсервацию) такие работники должны проходить за пределами республики.

При этом в указе сохранены остальные положения, касающиеся предприятий, применяющих вахтовый метод работы. При отрицательном результате ПЦР-теста и отсутствии антител LgG должна осуществляться обязательная 14-дневная изоляция работника. Без временной изоляции предприятие вправе допустить на производственный объект работника только при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19, при наличии у него антител LgG и отсутствии антител LgM по результатам медицинского заключения.

При наличии у работника положительных результатов ПЦР-тестов и (или) наличии у него антител LgM он немедленно должен быть направлен в медицинскую организацию, контактные лица при этом подлежат временной изоляции и медицинскому наблюдению.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

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