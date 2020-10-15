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В Российском законе закрепят понятия «масочного режима» и «самоизоляции»

В Российском законе закрепят понятия «масочного режима» и «самоизоляции»

15 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
nikatv.ru
За пять месяцев были оштрафованы около 96 тыс. москвичей за отсутствие маски и перчаток

Комитеты Совета Федерации работают над поправками, которые закрепят законодательстве термины, вошедшие в обиход с пандемией, в том числе «самоизоляция», «режим ограничительных мер», «масочный режим», «социальная дистанция», рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

- Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования, — сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

По ее словам, в этом вопросе никакой избыточности быть не должно. Она также отметила, что некоторые понятия уже закреплены, например, удаленная работа и «дистанционное обучение».

В связи с пандемией коронавируса в России этой весной впервые ввели режим самоизоляции. С 12 мая жители Москвы обязаны в общественном транспорте носить маски и перчатки в рамках профилактики распространения коронавируса. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Позднее Собянин объявил о приостановке льготного проезда в общественном транспорте для школьников, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Как сообщают «Ведомости», за пять месяцев были оштрафованы около 96 тыс. москвичей за отсутствие маски и перчаток при проезде в общественном транспорте, сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. По его словам, сумма штрафов составила почти 480 млн руб.

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Комментарии 1

12 минут назад Budaker
Самоизоляция, или анахоретство — симптом в психиатрии, уход от контактов с людьми и общественной деятельности.
Принудительная самоизоляция - домашний арест без суда.
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